Todo lo que debes saber sobre los cortes de tráfico por el Carnaval 2026 en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico este viernes 23 de enero en las zonas del Puerto y el entorno del parque Santa Catalina con motivo de la celebración del pasacalles anunciador y el pregón del Carnaval 2026, que conmemora el 50 aniversario de las carnestolendas capitalinas.

La Policía Local activará los cortes de tráfico desde las 17:30 hasta las 22:30 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los participantes como del público asistente a los actos inaugurales.

Cierres de tráfico en la zona del Puerto

En el entorno del Puerto se procederá al cierre total de varias vías, entre ellas la calle Juan Rejón, en el tramo comprendido entre Pérez Muñoz y Albareda; la calle Mahón, entre Rosarito y Juan Rejón; Princesa Guayarmina, entre La Naval y Juan Rejón; y la calle Ferreras, entre Luján Pérez y Albareda.

Además, desde las 11:30 y hasta las 22:30 horas se realizará el desalojo de vehículos en la calle Juan Rejón (Pérez Muñoz–Albareda). También se verán afectados el carril bici de Juan Rejón y el de la calle Mahón, en los tramos señalados.

Restricciones en el entorno del parque Santa Catalina

En el parque Santa Catalina, epicentro del Carnaval, el cierre total afectará a calles como Albareda, Gran Canaria, La PalmaFuerteventura y Gomera, así como a Sagasta, Salvador Cuyás, Padre Cueto, Pedro Castillo Westerling, Alfredo L. Jones y Hierro, en distintos tramos comprendidos entre Sagasta, Eduardo Benot y Albareda.

El desalojo de vehículos en la calle Albareda se realizará también desde las 11:30 hasta las 22:30 horas.

Afectaciones al transporte público

El dispositivo especial de movilidad incluye el cierre total del servicio de Guaguas Municipales entre las 17:30 y las 22:30 horas, con desvíos y paradas provisionales que podrán consultarse a través de los canales oficiales de la empresa de transporte.

Pasacalles y pregón del Carnaval 2026

El pasacalles anunciador del Carnaval dará comienzo a las 19:30 horas desde la calle Juan Rejón, recorriendo el entorno del Puerto hasta llegar al parque Santa Catalina, donde a partir de las 21:00 horas tendrá lugar la lectura del pregón que correrá a cargo de Paco Mario, considerado la voz del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y quien inaugurará oficialmente los actos tras una trayectoria vinculada a la fiesta desde 1989, poniendo voz a numerosas galas y eventos emblemáticos.

Los cortes de tráfico se retirarán de forma progresiva, según criterio de la Policía Local, conforme avance el desarrollo de los actos y se restablezca la normalidad en las vías afectadas.

Reordenación del tráfico por la presentación de las aspirantes al trono del Carnaval

Por otro lado, el sábado 24 de enero se celebrará la presentación de las aspirantes al trono del Carnaval, acto aplazado la pasada semana por causas meteorológicas. El evento tendrá lugar a las 21:30 horas en los Jardines Rubió del Parque Doramas y conllevará una nueva reordenación del tráfico en la zona.

Desde las 17:30 horas y hasta las 16:00 horas del domingo 25 de enero, se establecerán cierres totales de tráfico en el Paseo Madrid (Domingo Rivero–Pérez del Toro), el Paseo Tomás Morales (avenida Juan XXIII–Paseo Madrid) y la calle Emilio Ley, que ya presenta restricciones desde el 16 de enero por el montaje del escenario.

Asimismo, se decretará el cierre total, salvo acceso a garajes, en las calles Tirso de Molina y Alfonso El Sabio en el mismo intervalo horario.

Estas medidas afectarán también al transporte público en Las Palmas de Gran Canaria. Los servicios de guaguas y taxis verán modificados sus recorridos habituales entre las 17:30 horas del 24 de enero y las 16:00 horas del 25 de enero en vías como Paseo Madrid, Emilio Ley, Pérez del Toro y Góngora, condicionadas por el desarrollo del evento.

Además, se cerrará el carril bici de la calle Emilio Ley y del Paseo Madrid durante el mismo periodo. Como medida excepcional, se habilitará el carril bus-taxi para todo tipo de vehículos en la calle Pérez del Toro, entre Emilio Ley y la avenida Juan XXIII, mientras permanezcan vigentes las restricciones.