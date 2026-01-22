Estas son las fechas de venta de entradas para las principales galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sacará a disposición del público las entradas para la Preselección Drag, la Gala de la Reina y la Gala Drag Queen en los próximos días. La venta se llevará a cabo a través de la plataforma tiquetera entradascanarias.com con enlaces habilitados en lpacarnaval.com. Asimismo, los pases podrán comprarse en la taquilla que la organización ha habilitado en la trasera del edificio Miller (plaza de Canarias).

Con el objetivo de agilizar el proceso de compra, la venta de entradas se hará escalonadamente. Las primeras en salir serán las de la Preselección Drag, que podrán adquirirse a un precio único de 10 euros desde el próximo lunes 26 de enero. Justo un día después, el martes 27, se podrán conseguir los tiques para asistir a la Gala de la Reina con un coste de 10 euros, mientras que el jueves 29 podrán comprarse las de la Gala Drag Queen por 15 euros.

En los citados días, la venta se activará a partir de las 9:00 horas (GMT +0), tanto online como en taquilla. Si bien esta última tendrá un horario fijo durante el resto de jornadas en las que permanecerá abierta de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los fines de semana la apertura será de 10:00 a 13:00 horas. Para el resto de actos del programa, el acceso será libre hasta completar el aforo.

Orden de venta de entradas

Preselección Drag

A partir del lunes 26 de enero a las 09:00 horas. Precio único: 10 euros. Venta de entradas en entradascanarias.com con enlaces habilitados en lpacarnaval.com y en la taquilla de la trasera del edificio Miller. A partir del 28 de enero la taquilla modifica horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; y fines de semana de 10:00 a 13:00 horas.

Gala de la Reina

A partir del martes 27 de enero a las 09:00 horas. Precio único: 10 euros. Venta de entradas en entradascanarias.com con enlaces habilitados en lpacarnaval.com y en la taquilla de la trasera del edificio Miller. A partir del 28 de enero la taquilla modifica horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; y fines de semana de 10:00 a 13:00 horas.

Gala Drag Queen

A partir del jueves 29 de enero a las 09:00 horas. Precio único: 15 euros. Venta de entradas en entradascanarias.com con enlaces habilitados en lpacarnaval.com y en la taquilla de la trasera del edificio Miller. A partir del 30 de enero la taquilla modifica horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; y fines de semana de 10:00 a 13:00 horas.