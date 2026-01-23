Carnaval de Las Palmas 2026, en directo | Sigue la última hora de la fiesta

El Carnaval ya toma la provincia de Las Palmas en 2026. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura. En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de la provincia, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Diego R. Moreno Carnaval de Las Palmas 2026 El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo La fiesta arranca hoy con el Desfile anunciador y el pregón inaugural, dando paso a un extenso programa que finalizará el 1 de marzo Leer más

La Provincia Carnaval de Las Palmas 2026 El Carnaval de Las Palmas estrena el espectacular escenario «Las Vegas» en sus bodas de oro Carolina Darias inaugura la impresionante escenografía del «Hotel LPGC Palace», que dará vida a más de 30 actos hasta el 1 de marzo Leer más

Diego R. Moreno Carnaval de Las Palmas 2026 Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas El programa del Carnaval se prolonga del 23 de enero al 1 de marzo, bajo la temática de "Las Vegas" Leer más

Diego R. Moreno Carnaval de Las Palmas 2026 Mogán y Gáldar calientan motores para un Carnaval 2026 repleto de ritmo, color y tradición Del 7 de febrero al 7 de marzo, los barrios de Mogán vivirán intensamente la antesala del Carnaval Costa Mogán, mientras que Gáldar se llenará de sabor tropical con el regreso de La Original Sonora Dinamita Leer más

La Provincia Carnaval de Las Palmas 2026 Estas son las fechas de venta de entradas para las principales galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Los tiques para la Preselección Drag podrán adquirirse el próximo lunes 26 de enero, los de la Gala de la Reina el martes 27 y los de la Gala Drag Queen el jueves 29 Leer más

La Provincia Carnaval de Las Palmas 2026 Todo lo que debes saber sobre los cortes de tráfico por el Carnaval 2026 en Las Palmas de Gran Canaria El Ayuntamiento reorganiza el tráfico a partir de este viernes 23 de enero para la realización del pasacalles anunciador y el pregón Leer más

Laura de Pablo Santa Catalina calienta motores: el Carnaval de Las Vegas toma forma El epicentro de las fiestas ultima los preparativos para dar comienzo este viernes con el desfile anunciador y el pregón Leer más

La Provincia Carnaval de Las Palmas 2026 Mitos y leyendas y Arabia: así serán los carnavales de Telde y Teror este marzo El Carnaval de Telde, que se celebra del 6 al 18 de marzo, dedica su edición a 'Un mundo de fantasía: Mitos y Leyendas', mientras que Teror se sumerge en 'Encantos de Arabia' los días 14 y 15 de marzo. Leer más