Carnaval de Las Palmas 2026, en directo | Sigue la última hora de la fiesta

Toda la información sobre el acontecer de la fiesta, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina

Carnaval 2026

Carnaval 2026

Adzubenam Villullas

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval ya toma la provincia de Las Palmas en 2026. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura. En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de la provincia, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Actualizar
Ver más

Gala del Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo | Sigue la última hora de la fiesta

Los Legañositos ganan el concurso de murgas infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Los 54 aspirantes a los tronos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria lanzan su suerte al rosa y negro: así fue la gala de presentación

Los Legañositos y Los Chachitos, ganadores del concurso de murgas infantil del Carnaval de Las Vegas

El Festival coreográfico llena de ritmo y color el escenario del Carnaval de Las Vegas

Las jóvenes mascaritas eligen a su Reina Infantil este domingo

Cuándo abre el plazo y cómo inscribirse en la gran cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

