En Directo
Carnaval de Las Palmas 2026
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo | Sigue la última hora de la fiesta
Toda la información sobre el acontecer de la fiesta, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina
El Carnaval ya toma la provincia de Las Palmas en 2026. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura. En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de la provincia, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Diego R. Moreno
Carnaval de Las Palmas 2026
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo
La fiesta arranca hoy con el Desfile anunciador y el pregón inaugural, dando paso a un extenso programa que finalizará el 1 de marzo
La Provincia
Carnaval de Las Palmas 2026
El Carnaval de Las Palmas estrena el espectacular escenario «Las Vegas» en sus bodas de oro
Carolina Darias inaugura la impresionante escenografía del «Hotel LPGC Palace», que dará vida a más de 30 actos hasta el 1 de marzo
Diego R. Moreno
Carnaval de Las Palmas 2026
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas
El programa del Carnaval se prolonga del 23 de enero al 1 de marzo, bajo la temática de "Las Vegas"
Diego R. Moreno
Carnaval de Las Palmas 2026
Mogán y Gáldar calientan motores para un Carnaval 2026 repleto de ritmo, color y tradición
Del 7 de febrero al 7 de marzo, los barrios de Mogán vivirán intensamente la antesala del Carnaval Costa Mogán, mientras que Gáldar se llenará de sabor tropical con el regreso de La Original Sonora Dinamita
Nayra Bajo de Vera
Carnaval de Las Palmas 2026
Empieza el juego en Santa Catalina: estas son las fechas clave del Carnaval y los artistas confirmados
Las carnestolendas con temática de Las Vegas arrancan este viernes con el Desfile anunciador y el pregón inaugural, dando paso a unas fiestas con un extenso programa que finalizarán el 1 de marzo con el tradicional Entierro de la Sardina
La Provincia
Carnaval de Las Palmas 2026
Estas son las fechas de venta de entradas para las principales galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Los tiques para la Preselección Drag podrán adquirirse el próximo lunes 26 de enero, los de la Gala de la Reina el martes 27 y los de la Gala Drag Queen el jueves 29
La Provincia
Carnaval de Las Palmas 2026
Todo lo que debes saber sobre los cortes de tráfico por el Carnaval 2026 en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento reorganiza el tráfico a partir de este viernes 23 de enero para la realización del pasacalles anunciador y el pregón
Laura de Pablo
Santa Catalina calienta motores: el Carnaval de Las Vegas toma forma
El epicentro de las fiestas ultima los preparativos para dar comienzo este viernes con el desfile anunciador y el pregón
La Provincia
Carnaval de Las Palmas 2026
Mitos y leyendas y Arabia: así serán los carnavales de Telde y Teror este marzo
El Carnaval de Telde, que se celebra del 6 al 18 de marzo, dedica su edición a 'Un mundo de fantasía: Mitos y Leyendas', mientras que Teror se sumerge en 'Encantos de Arabia' los días 14 y 15 de marzo.
La Provincia
Carnaval de Las Palmas 2026
Arranca el operativo de seguridad para el Carnaval de Las Vegas
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado coordinan con el Ayuntamiento los actos de las fiestas hasta el 1 de marzo
