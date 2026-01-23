El Carnaval de Las Palmas estrena el espectacular escenario «Las Vegas» en sus bodas de oro

Las Palmas de Gran Canaria ha dado el pistoletazo de salida oficial a su Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 con la presentación del nuevo escenario, una majestuosa estructura que rinde homenaje a la esencia vibrante y glamurosa de Las Vegas. La alcaldesa Carolina Darias visitó el montaje acompañada por el concejal del área, Héctor Alemán, el director artístico del Carnaval, Josué Quevedo, y el escenógrafo Carlos Santos, responsables de dar forma a una de las ediciones más especiales del Carnaval: la del 50º aniversario.

El nuevo escenario, bautizado como «Hotel LPGC Palace», se convierte desde hoy en el epicentro de la fiesta en el parque Santa Catalina. Se trata de una estructura colosal y deslumbrante, pensada no solo como fondo escénico, sino como un espacio envolvente, acogedor y participativo para los miles de asistentes que disfrutarán de más de treinta galas, conciertos, actos familiares y eventos hasta el próximo 1 de marzo.

El diseño del escenario está profundamente inspirado en los elementos más icónicos de la ciudad estadounidense del juego y el espectáculo. El cartel “Welcome to fabulous Las Vegas” sirve de base conceptual para una escenografía de más de 800 metros cuadrados, compuesta por una superestructura de 400 toneladas de hierro. Este «esqueleto» da soporte a un conjunto de decorados elaborados de forma artesanal, donde predominan los colores rojo, negro y dorado, evocando el lujo, el brillo y la seducción del universo de Las Vegas.

Entre los elementos más destacados se encuentran:

Dos grandes pasarelas que conducen a escaleras de caracol .

que conducen a . Palmeras doradas y fuentes de agua decorativas.

y decorativas. Un suelo que simula mármol auténtico , completamente hecho a mano.

, completamente hecho a mano. Una fachada con capitoné iluminado , en el que cada botón es una bombilla independiente que genera una superficie de luz dinámica.

, en el que cada botón es una bombilla independiente que genera una superficie de luz dinámica. Un despliegue técnico con más de 1.000 bombillas , tecnología LED y un sistema de iluminación novedoso y dinámico.

, y un sistema de iluminación novedoso y dinámico. Una pantalla gigante de 296 metros cuadrados y un giroescenario frontal.

Una infraestructura para soñar

Con 40 metros de ancho, 20 de fondo y otros 20 metros de altura en su parte central, la escenografía no solo busca el impacto visual, sino ofrecer posibilidades escénicas versátiles para espectáculos de gran formato. La distribución del espacio está pensada para facilitar el desarrollo de los diferentes eventos, adaptándose a las necesidades de las galas más mediáticas como la de la Reina, los concursos de murgas y comparsas, y las actuaciones musicales.

Carlos Santos, escenógrafo del Carnaval, subrayó la importancia del trabajo artesanal en cada detalle: “Todo lo que tenemos aquí está hecho a mano. Quiero destacar, sobre todo, el suelo, que parece mármol auténtico, pero es fruto del trabajo minucioso de un gran equipo”. Además, destacó el uso de un sistema de iluminación que permite cambiar el ritmo visual de cada gala, añadiendo dinamismo y adaptabilidad a la programación.

Durante la visita inaugural, la alcaldesa Carolina Darias se mostró visiblemente emocionada: “Hoy es un día muy especial para todos los amantes del Carnaval”. Darias destacó la labor de los más de 100 trabajadores que han contribuido a construir el escenario, desde operarios hasta técnicos, diseñadores y artistas. “Es una estructura de gran glamour. Con esas escaleras de caracol, las fuentes, las palmeras doradas y los juegos de luces, hemos logrado un escenario potente”, afirmó.

La alcaldesa también quiso reconocer que cada edición parece insuperable, pero año tras año el equipo se supera: “Parece difícil superar lo del año anterior, pero una vez más lo han conseguido”.

Programa del Carnaval: fechas y eventos destacados

Carnaval en enero

23 de enero – Pregón del Carnaval

– Pregón del Carnaval 24 de enero – Festival Coreográfico y Murgas Infantiles

– Festival Coreográfico y Murgas Infantiles 25 de enero – Gala del Trono Infantil

– Gala del Trono Infantil 30 de enero – Preselección Drag

– Preselección Drag 31 de enero – Concurso de Disfraces Adultos

Carnaval en febrero

1 de febrero – Entierro de comparsas infantiles a las 18:00 horas y Noche de Transformistas alas 21:30 horas.

– Entierro de comparsas infantiles a las 18:00 horas y Noche de Transformistas alas 21:30 horas. 2, 3, 4 y 5 de febrero – Fases del Concurso de Murgas a las 21:00 horas.

– Fases del Concurso de Murgas a las 21:00 horas. 6 de febrero – Comparsas Adultas a las 21:00 horas.

– Comparsas Adultas a las 21:00 horas. 7 de febrero – Final del Concurso de Murgas a las 21:00 horas.

– Final del Concurso de Murgas a las 21:00 horas. 8 de febrero – Carnaval Canino a las 10:00 horas y Gala de la Gran Dama a las 21:00 horas.

– Carnaval Canino a las 10:00 horas y Gala de la Gran Dama a las 21:00 horas. 13 de febrero – Gala de la Reina del Carnaval a las 21:00 horas y Noche de Carnaval a las 23:00 horas.

– Gala de la Reina del Carnaval a las 21:00 horas y Noche de Carnaval a las 23:00 horas. 14 de febrero – Desfile la fiesta en la calle a las 12:30 horas y Carnaval Familiar a las 16:00 horas.

– Desfile la fiesta en la calle a las 12:30 horas y Carnaval Familiar a las 16:00 horas. 15 de febrero – Carnaval infantil en la plaza de la Feria a las 12:00 horas, Carnaval de Día Senior en la plaza del Pilar a las 12:00 horas y Concurso de Maquillaje Corporal a las 21:00 horas.

– Carnaval infantil en la plaza de la Feria a las 12:00 horas, Carnaval de Día Senior en la plaza del Pilar a las 12:00 horas y Concurso de Maquillaje Corporal a las 21:00 horas. 16 de febrero - Noche de Carnaval a las 20:00 horas.

- Noche de Carnaval a las 20:00 horas. 17 de febrero – Cabalgata Infantil a las 12:00 horas, y Martes de Carnaval a las 14:00 horas.

– Cabalgata Infantil a las 12:00 horas, y Martes de Carnaval a las 14:00 horas. 20 de febrero – Gala Drag Queen a las 21:00 horas y Noche de Carnaval a las 00:00 horas.

– Gala Drag Queen a las 21:00 horas y Noche de Carnaval a las 00:00 horas. 21 de febrero- Carnaval de Día a las 14:00 horas, Presentación de alegorías a las 20:00 horas y Noche de Carnaval a las 21:00 horas.

Carnaval de Día a las 14:00 horas, Presentación de alegorías a las 20:00 horas y Noche de Carnaval a las 21:00 horas. 26 de febrero – Divas por la Corona a las 21:00 horas.

– Divas por la Corona a las 21:00 horas. 27 de febrero - Noche de Carnaval a las 16:00 horas.

- Noche de Carnaval a las 16:00 horas. 28 de febrero – Gran Cabalgata a las 17:00 horas del Carnaval y Noche de Carnaval a las 22:00 horas.

Carnaval en marzo

1 de marzo – Viudas a la carrera a las 13:00 horas, Carnaval de día a las 14:00 horas y Entierro de la Sardina a las 19:00 horas.

Fechas clave del Carnaval