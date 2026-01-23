La inconfundible voz de Paco Mario abre el hotel carnavalero de Las Vegas: así fue el emotivo pregón

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 ha comenzado oficialmente. Este viernes, la lluvia tuvo clemencia con la fiesta y dejó celebrar el pregón en el Parque Santa Catalina, protagonizado por Paco Mario, la inconfundible voz de las fiestas durante los últimos 35 años. Antes del inicio del acto, un desfile anunciador recorrió las calles de La Isleta hasta llegar al epicentro de la celebración, llevando las carnestolendas a la calle desde el primer día.

«Después de tantas veces anunciando a otros, me toca a mí estar aquí», destacó emocionado Mario. Es posible que muchos hayan visto por primera vez el rostro del pregonero de este año, pero, sin duda, lo han escuchado en innumerables ocasiones. Su voz ha quedado grabada en la memoria colectiva de la ciudad. El pregonero formó parte de la celebración como voz en off en la mayoría de las galas desde 1989, y su timbre grave y profundo ha sido parte inseparable del imaginario de tantas ediciones.

La historia de su apodo

Antes de aparecer en el escenario el esperado narrador, fueron subiendo al escenario todos los colectivos del Carnaval para arropar a Mario, que inauguró el escenario de Las Vegas, el LPGC Palace, con un discurso cargado de gratitud y recuerdos. Un biombo negro se abrió para dejar paso al pregonero mientras unos obreros trabajaban en las barras para simular el backstage, el lugar que siempre ocupó mientras trabajó para las galas. «La vida es un suspiro. Un día tienes 17 años y te piden cantar en Radio Atlántico; cierras los ojos un momento y, cuando los vuelves a abrir, te ves aquí, seis décadas más tarde, con el honor de ser el pregonero de la fiesta más importante de nuestra tierra», expresó.

El pregonero se remontó a la primera vez que tuvo el «privilegio» de poner voz a una Gala de la Reina junto al presentador Mimi Pompón, con quien compartió una bonita anécdota. Fue Pompón quien le pidió que saliera al escenario para que el público supiera quién estaba detrás de aquella prominente voz. Aquel día nació el apodo de ‘La voz del Carnaval’. «Entonces no lo sabía, pero estaba comenzando un camino que me uniría para siempre a esta fiesta», afirmó. Desde ese momento, Mario vivió el Carnaval desde dentro y fue testigo directo de su evolución y crecimiento. «Pasó de ser una celebración querida a convertirse en una de las grandes citas del panorama carnavalero internacional», destacó.

Una larga experiencia

Sobre las tablas compartió momentos con personajes relevantes como Karina o Constantino Romero, este último con quien coincidió en la pasión por la voz. «He trabajado codo con codo con varias direcciones artísticas, especialmente desde mediados de los noventa, cuando el Carnaval dio un salto definitivo en ambición, creatividad y espectáculo», rememoró.

Pregón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

La transformación de las carnestolendas en una fiesta cada vez más profesional es indudable, pero para Mario hay algo que nunca ha cambiado: la entrega absoluta de quienes hacen posible el Carnaval. A lo largo de su trayectoria tuvo la fortuna de anunciar nombres que quedaron en la memoria, de acompañar los nervios de compañeros y de poner voz a «ilusiones que duraban toda la vida».

Agradecimiento

Mario se pronunció consciente de que los logros del Carnaval son fruto no solo de un sentir colectivo, sino también del trabajo constante y del compromiso de generaciones enteras que han defendido la fiesta con orgullo, «incluso cuando no era fácil». Por ello, confesó sentirse profundamente agradecido por haber formado parte de la historia de una celebración que representa la alegría y la transgresión. «Gracias, Las Palmas de Gran Canaria, por confiar en mí durante tantos años. Gracias por permitirme contar tu Carnaval», afirmó visiblemente emocionado.

«Desde el micrófono también se siente», puntualizó Mario. Y es que, a través de su trabajo, vivió el silencio justo antes de un veredicto y el estallido de alegría o sorpresa del público. Su experiencia no solo le brindó una cercanía enorme con los espectadores, sino también anécdotas que recuerda con cariño, como aquella ocasión en la que, a punto de salir al escenario, concentrado y nervioso, una señora se le acercó para preguntarle dónde estaba el baño porque le había confundido con un camarero.

Frases clásicas

Después de tantos años frente a los micrófonos transmitiendo la fiesta, hay frases que han quedado para el recuerdo, como «Señoras y señores, estamos en un corte publicitario», convertida en un clásico de las galas y reconocida por todo el público.

Aunque Mario vivió el Carnaval desde una perspectiva profesional, su vínculo con la fiesta venía de mucho antes. Fue un apasionado de la celebración incluso antes de su incursión en las galas. Formó parte del jurado que coronó a la primera Reina del Carnaval y también vivió la celebración en los años en los que estaba prohibida por las autoridades franquistas.

Tras las palabras de Mario, la alcaldesa, Carolina Darias y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán subieron al escenario para entregarle un ramo de flores en homenaje a todos los años de dedicación. Posteriormente, los asistentes pudieron bailar al ritmo de una fusión de orquestas que integraron la creada exprofeso para el Carnaval: Orquesta la combinación.