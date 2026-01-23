Pregón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 comienza oficialmente este viernes 23 de enero con el tradicional pregón inaugural, que este año llega con una propuesta innovadora y muy cercana al público. Bajo la sugerente alegoría de «Las Vegas», la ciudad se prepara para vivir semanas de color, ritmo y fantasía, reafirmando su lugar como uno de los carnavales más vibrantes y reconocidos del Atlántico.

El Parque de Santa Catalina, epicentro habitual de las celebraciones, acogerá a partir de las 21:00 horas el acto que encenderá el espíritu carnavalero. Un evento que no solo dará el pistoletazo de salida a las fiestas, sino que también consolidará la importancia del Carnaval como espacio de participación ciudadana y expresión colectiva.

Lejos de limitarse a un discurso institucional, el pregón de este año se presenta como un espectáculo coral en el que la ciudadanía ocupará el centro de la escena. La elección de Paco Mario como maestro de ceremonias refuerza ese carácter cercano y popular del evento. Reconocido por su trayectoria y conexión con el Carnaval, Paco Mario se encargará de dinamizar un acto donde la música, el humor y la emoción marcarán el ritmo.

Junto a él, participarán diferentes figuras con gran impacto social y popular, personas que no solo son queridas por el público, sino que también están estrechamente ligadas al espíritu carnavalero. Aún sin confirmar todos los nombres, se espera la presencia de artistas, representantes de colectivos sociales y miembros históricos del Carnaval.

Noticias relacionadas

Desde horas antes del pregón, el ambiente festivo se apoderará del entorno de Santa Catalina. Las calles próximas al parque vivirán un desfile lleno de ritmo y color, donde las batucadas y comparsas animarán a los primeros asistentes y visitantes. Esta previa servirá como antesala del acto principal, conectando a los barrios y a los participantes con el escenario central.