Cuándo abre el plazo y cómo inscribirse en la gran cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La gran cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los eventos más multitudinarios y reconocibles del calendario festivo de la ciudad. Cada año, miles de personas siguen el desfile adulto, convertido en un escaparate cultural y turístico de primer orden, tanto para residentes como para visitantes nacionales e internacionales. De cara a la edición de 2026, la organización ya ha fijado el calendario, los requisitos y el procedimiento oficial para poder participar, información clave para carrozas, entidades culturales y patrocinadores que quieran formar parte del evento.

Según las bases oficiales de participación, publicadas por Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria S.A., la gran cabalgata se celebrará el sábado 28 de febrero de 2026, a las 17:00 horas, dentro del programa del Carnaval, que se desarrollará entre el 23 de enero y el 1 de marzo de 2026 bases.

Desde el punto de vista organizativo y administrativo, uno de los aspectos que más interés despierta cada año es el calendario de inscripción y los pasos necesarios para formalizar correctamente la participación, ya que el incumplimiento de los plazos o de la documentación exigida puede dejar fuera del desfile a proyectos ya avanzados.

Un evento estratégico para la proyección turística de la ciudad

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con la distinción de Carnaval de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España. Esta catalogación sitúa a la cabalgata adulta como un acto con impacto más allá del ámbito local, alineado con los estudios sobre turismo cultural y eventos festivos elaborados por organismos como Turespaña, el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que analizan el peso de este tipo de celebraciones en la economía y la imagen de los destinos.

Diversas investigaciones europeas sobre turismo urbano y eventos culturales, impulsadas por entidades como Eurostat o la Comisión Europea, subrayan el papel de los carnavales históricos como motores de atracción turística en temporada media y baja, una línea en la que se enmarca claramente el carnaval capitalino.

Cuándo se abre el plazo de inscripción para la cabalgata 2026

El plazo oficial de inscripción para participar con carrozas o coches engalanados en la gran cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 se abrirá el 16 de diciembre de 2025 y permanecerá activo hasta el 26 de diciembre de 2025, ambos inclusive bases.

Pregón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Se trata de un periodo de diez días naturales, durante el cual las personas interesadas deberán completar el formulario habilitado por la organización en la web oficial lpacarnaval.com y adjuntar toda la documentación requerida en las bases. La inscripción fuera de este plazo no será admitida en ningún caso.

Una vez cerrado el periodo de presentación de solicitudes, la organización revisará la documentación por orden de inscripción entre el 27 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026. Este detalle es clave, ya que el orden de entrada puede influir posteriormente en la elección del número de participación en el desfile.

Periodo de subsanación y validación definitiva

Tras la primera revisión administrativa, se abrirá un plazo de subsanación para aquellas solicitudes que presenten errores, carencias documentales o aspectos que deban corregirse. Este plazo estará activo entre el 10 y el 16 de enero de 2026 bases.

Solo las inscripciones correctamente validadas tras este periodo podrán continuar el proceso y optar a la asignación definitiva del número de participación en la cabalgata. La organización recuerda que las carrozas patrocinadoras oficiales del Carnaval, así como la carroza ganadora de la edición 2025, cuentan con condiciones específicas en la elección del número.

Cómo inscribirse paso a paso en la gran cabalgata

El procedimiento de inscripción se realiza exclusivamente de forma telemática, a través de la plataforma habilitada por Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria S.A. en la web oficial del carnaval. La persona responsable de la carroza deberá cumplimentar el formulario y adjuntar, entre otros documentos, un diseño en color del proyecto, la documentación del vehículo, los seguros obligatorios y las certificaciones técnicas exigidas.

Imagen de archivo del pasacalles anunciador del Carnaval de 2025. / La Provincia

Para formalizar la inscripción definitiva será obligatorio abonar una tasa de 150 euros, cuyo justificante deberá subirse a la plataforma junto con el resto de la documentación bases. Sin este pago, la inscripción no se considerará válida.

Las bases establecen que una misma persona física no puede representar a más de una carroza, una medida que busca garantizar la correcta interlocución con la organización y mejorar la gestión administrativa y de seguridad del evento.

Requisitos técnicos y de seguridad para las carrozas

La participación en la gran cabalgata está sujeta a un exhaustivo conjunto de requisitos técnicos y de seguridad, alineados con la normativa vigente en materia de espectáculos públicos, autoprotección y circulación de vehículos especiales. La organización realizará una revisión técnica previa en fechas que se comunicarán con antelación a las personas inscritas bases

Entre otros aspectos, se exige contar con un seguro de responsabilidad civil con un límite mínimo de 300.000 euros por siniestro, así como un seguro de accidentes colectivos que cubra a todas las personas integrantes de la carroza durante el recorrido. Estos requisitos se ajustan a los estándares habituales en grandes eventos urbanos analizados por organismos como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y recogidos en estudios sobre gestión del riesgo en actos multitudinarios.

La alegoría del Carnaval 2026 y el diseño de las carrozas

La organización recomienda que la fantasía y decoración de las carrozas esté basada en la alegoría oficial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, “Las Vegas”, aunque no se trata de un requisito obligatorio. El jurado valorará especialmente la originalidad, vistosidad y coherencia del diseño, así como su adecuación temática y musical bases

ACFI PRESS

Las bases limitan el uso de lonas serigrafiadas a un máximo del 30 % de la superficie decorativa, fomentando el trabajo artesanal y creativo, una línea coherente con los estudios sobre industrias culturales y creatividad urbana promovidos por instituciones europeas como Creative Europe.

Un calendario que conviene marcar en rojo

Con un proceso administrativo que se inicia en diciembre de 2025 y culmina con el desfile el 28 de febrero de 2026, la gran cabalgata exige planificación, rigor técnico y cumplimiento estricto de las bases. Para las entidades y profesionales del sector cultural, la participación supone no solo formar parte de uno de los actos más seguidos del carnaval, sino también integrarse en un evento con proyección internacional, respaldado por estudios y políticas públicas que destacan el valor del carnaval como motor cultural y turístico.

Conocer cuándo abre el plazo y cómo inscribirse no es solo una cuestión de fechas, sino el primer paso para asegurar una presencia destacada y segura en uno de los grandes escaparates festivos de Canarias.