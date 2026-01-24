El concurso de murgas infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo

Desde la mañana, el Parque Santa Catalina ha vuelto a convertirse en el epicentro de la ilusión carnavalera con el Festival Coreográfico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, una de las citas más esperadas y entrañables del calendario festivo. Este evento, que marca el verdadero arranque de las carnestolendas tras el pregón inaugural de la noche anterior, ha reunido este sábado a 1.523 niños y niñas sobre el escenario temático de este año, dedicado a "Las Vegas".

Desde primera hora de la mañana, el recinto se impregnó de un ambiente festivo y familiar. Las gradas y el patio de butacas se llenaron rápidamente con familiares, amigos y curiosos que no quisieron perderse el espectáculo protagonizado por los más pequeños. El calor no impidió que el público animara con entusiasmo, globos, pancartas y muchas palmas a los protagonistas de la jornada.