En Directo
El concurso de murgas infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo
La cantera tiene una gran importancia en las fiestas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cumple este 2026, los cincuenta años de existencia en su etapa moderna. Como es costumbre, cada edición de los festejos se dedica a un tema o ambientación especial: este año ha sido la ciudad de Las Vegas la fuente de inspiración para el diseño del escenario y las fantasías de grupos y aspirantes a las coronas de concursos y galas.
Desde la mañana, el Parque Santa Catalina ha vuelto a convertirse en el epicentro de la ilusión carnavalera con el Festival Coreográfico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, una de las citas más esperadas y entrañables del calendario festivo. Este evento, que marca el verdadero arranque de las carnestolendas tras el pregón inaugural de la noche anterior, ha reunido este sábado a 1.523 niños y niñas sobre el escenario temático de este año, dedicado a "Las Vegas".
Desde primera hora de la mañana, el recinto se impregnó de un ambiente festivo y familiar. Las gradas y el patio de butacas se llenaron rápidamente con familiares, amigos y curiosos que no quisieron perderse el espectáculo protagonizado por los más pequeños. El calor no impidió que el público animara con entusiasmo, globos, pancartas y muchas palmas a los protagonistas de la jornada.
Uno de los pilares del carnaval son las murgas infantiles, que representan el semillero del talento y la creatividad que nutre el futuro de esta tradición. En esta edición 2026, son cinco los grupos infantiles que se subirán al escenario para cantar, criticar y divertir:
- Los Chachitos
- Los Trapasitos
- Los Biznietos de Sarymanchez
- Los Nietitos de Kika
- Los Legañositos
Este año, la elección de Las Vegas como temática central promete un carnaval visualmente impactante. El escenario del parque Santa Catalina, donde se celebran las galas más importantes como la Gala de la Reina o la del Drag Queen, ha sido diseñado con un estilo que evoca casinos, neones, rascacielos, espectáculos de variedades y ese inconfundible aire festivo que caracteriza a la ciudad estadounidense.
La ambientación ha servido también de inspiración para los trajes, coreografías y fantasías que lucirán los distintos grupos del carnaval, desde las comparsas hasta las murgas y aspirantes a los distintos títulos. El resultado será una edición especialmente fotogénica y pensada para el disfrute del público en directo y a través de retransmisiones.
Lejos de ser solo una festividad colorida y musical, el Carnaval de Las Palmas tiene un importante componente cultural e histórico. Celebrar estos 50 años supone mirar hacia atrás para reconocer el trabajo de decenas de generaciones que han hecho del carnaval una seña de identidad.
Durante medio siglo, las comparsas, murgas, carrozas y diseñadores han nutrido esta fiesta, posicionándola entre los mejores carnavales del mundo, con un espíritu que mezcla lo popular y lo transgresor, lo tradicional y lo vanguardista.
Hola, hola. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los eventos culturales más esperados y vibrantes de las Islas Canarias, celebra en este 2026 una fecha muy especial: el 50 aniversario de su etapa moderna. Esta celebración marca medio siglo de evolución y arraigo popular desde que la fiesta fue recuperada oficialmente en 1976, tras años de prohibición.
Como cada año, el carnaval se transforma con una temática diferente que guía tanto la decoración del escenario principal como las fantasías de los participantes en concursos y galas. Este 2026, Las Vegas ha sido la fuente de inspiración elegida para darle un aire de glamour, luces y espectáculo al corazón de la fiesta.
