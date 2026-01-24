Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid CanariasUD Las PalmasVivienda en CanariasCaso MediadorPregón del CarnavalPrograma Carnaval de Las Palmas G.C.
instagramlinkedin

En Directo

El concurso de murgas infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo

La cantera tiene una gran importancia en las fiestas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Concurso de murgas infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Televisión Canaria

Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cumple este 2026, los cincuenta años de existencia en su etapa moderna. Como es costumbre, cada edición de los festejos se dedica a un tema o ambientación especial: este año ha sido la ciudad de Las Vegas la fuente de inspiración para el diseño del escenario y las fantasías de grupos y aspirantes a las coronas de concursos y galas.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Las jóvenes mascaritas eligen a su Reina Infantil este domingo

Las jóvenes mascaritas eligen a su Reina Infantil este domingo

El concurso de murgas infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo

El concurso de murgas infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo

El Festival coreográfico llena de ritmo y color el escenario del Carnaval de Las Vegas

El Festival coreográfico llena de ritmo y color el escenario del Carnaval de Las Vegas

Cuándo abre el plazo y cómo inscribirse en la gran cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La inconfundible voz de Paco Mario abre el hotel carnavalero de Las Vegas: así fue el emotivo pregón

La inconfundible voz de Paco Mario abre el hotel carnavalero de Las Vegas: así fue el emotivo pregón

Así fue el pregón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval ya llegó a Las Palmas de Gran Canaria

54 aspirantes a los tronos del Carnaval de Las Vegas se darán a conocer este sábado en el Parque Doramas

54 aspirantes a los tronos del Carnaval de Las Vegas se darán a conocer este sábado en el Parque Doramas
Tracking Pixel Contents