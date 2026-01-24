El Festival coreográfico llena de ritmo y color el escenario del Carnaval de Las Vegas

El parque Santa Catalina se ha rendido al talento de las mascaritas más jóvenes del Carnaval. Y es que la fiesta ha celebrado esta mañana una de sus citas más entrañables: el festival coreográfico que ha reunido a 1.523 niños y niñas sobre el escenario dedicado a Las Vegas. El primer acto de las carnestolendas desplegó ritmo y color tras el pistoletazo oficial la pasada noche con el pregón.

Los encargados de hacer vibrar el recinto no han sido otros que los 62 grupos procedentes de escuelas de danza y colegios capitalinos, así como de otros municipios. De diferentes edades comprendidas entre los 3 y 15 años, los niños y niñas se han dejado la piel ante un concurrido y cariñoso público que, a pesar del fuerte calor, no ha dudado en animar y apoyar a los protagonistas de la mañana con globos, pancartas y muchas palmas.

El ambiente festivo y familiar ha impregnado el parque desde muy temprano, cuando empezaban a llegar los primeros participantes. Patio de butacas y gradas no han tardado en llenarse de familiares, amigos y curiosos que no han querido perderse el acto que se pudo seguir también a través de Televisión Canaria.

Disfraces de Elvis, K-pop y barbies

La presentadora Cristina González condujo el encuentro en el que no faltaron guiños a la alegoría de este año con disfraces de Elvis, reinas de corazones, cabaret, crupieres y alguna que otra carta. También hubo hueco para Barbies, cowgirls, osos amorosos y Furbys, arlequines, animadoras, agentes del CSI, guerreras K-pop, personajes de Disney como Stitch o de cuentos populares como el Soldadito de plomo.

Entre coloridas y brillantes fantasías y música de todos los estilos, las mascaritas más pequeñas demostraron gran destreza en el baile con ingeniosas coreografías adaptadas a cada nivel según la edad. Detrás de todas ellas se acumulan muchas horas de ensayo e ilusión que quedó latente sobre el escenario del Carnaval de Las Vegas.

La cantera seguirá siendo la protagonista de la jornada en Santa Catalina cuyas tablas acogerán a partir de las 18:30 horas el concurso de Murgas infantiles. El sábado culminará con el acto de Presentación y sorteo de orden de participación de los 54 aspirantes al trono carnavalero que tendrá lugar a las 21:30 horas en los Jardines Rubió del parque Doramas. Este domingo, la cita será de nuevo en el corazón de la fiesta, a las 19:00 horas, donde se celebrará la Gala del Trono infantil.