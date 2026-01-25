Los 54 aspirantes a los tronos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria lanzan su suerte al rosa y negro: así fue la gala de presentación

Con los Jardines Rubió del Parque Doramas como telón de fondo, el rosa y el negro como colores protagonistas y un ambiente de fiesta que rozaba lo legendario, la ‘corte real’ del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 desfiló este sábado sobre el escenario ante un público ávido de diversión y de abundantes lentejuelas. La fiesta más esperada de la capital arrancó de forma oficial el pasado viernes con la lectura del pregón y, en esta jornada, los 54 aspirantes al Trono Infantil, Gran Dama, Reina Adulta y Drag Queen conocieron la posición que ocuparán sobre las tablas del Parque Santa Catalina, escenario que da la bienvenida a la ciudad de Las Vegas y que será testigo de su talento y de sus deslumbrantes vestimentas durante las próximas cinco semanas.

En esta ocasión el público aguardaba con más ganas que nunca el inicio de la gala de presentación de los participantes de esta edición, después de que el acto tuviera que aplazarse en dos ocasiones. La fecha inicial, marcada en rojo en el calendario para el 17 de enero, tuvo que suspenderse a causa de las intensas lluvias que afectaron a la ciudad, lo que obligó a reprogramar la cita para el día 22 de enero. Sin embargo, esa fecha tampoco pudo celebrarse ya que el Gobierno de España decretó luto oficial tras el trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz.

Orden de participación Gran Dama / Sociedad de Promoción

Puntualidad milimétrica

Tras una semana de espera, los nervios y las ganas de comerse el escenario se respiraban en el backstage. La noche arrancó en los Jardines Rubió del Parque Doramas con una tregua de la lluvia y un clima algo más cálido que en jornadas anteriores. La gala comenzó con puntualidad milimétrica a las 21:30 horas, marcada por la llegada de los presentadores Sonsoles Castillo y Pedro Machín, quienes dieron el pistoletazo de salida a una velada cargada de emoción y espectáculo.

Orden de participación Drag Queen / Sociedad de Promoción

Las encargadas de inaugurar la pasarela fueron las aspirantes al Trono Infantil, que hicieron su entrada mientras descendían por las escaleras de color rosa fucsia, precedidas por la reina infantil del Carnaval 2025, Ainhoa Zurita. Diez niñas llenas de ilusión y fantasía dieron así el pistoletazo de salida al desfile y calentaron motores para este domingo, cuando intentarán conquistar el escenario de Las Vegas del Parque Santa Catalina en el gran día de las pequeñas de la casa. A continuación, llegó el turno de las 11 candidatas a Gran Dama y de las 13 aspirantes a Reina del Carnaval, que elevaron aún más el nivel de espectáculo sobre las tablas.

Artistas confirmados

Cuando todos esperaban el gran desfile de los aspirantes a Drag Queen, los presentadores encendieron de nuevo el escenario con una sorpresa que hizo vibrar al público: dos artistas invitados que prometen hacer bailar a toda la ciudad. Ke Personajes aterrizará el 17 de febrero en el escenario Mahou, listo para sacar los pasos más atrevidos a los carnavaleros de Las Vegas, mientras que Luck Ra tomará el relevo el 27 de febrero en el Parque Santa Catalina. Estos nombres se suman a los otros tres nombres de artistas que ya se habían anunciado: Olga Tañón, Marc Anthony y Emily Estefan.

Orden de participación Reina del Carnaval / Sociedad de Promoción

Aire fresco

Los nombres de los aspirantes al Trono Drag Queen de este año suenan a aire fresco. Un equipo renovado que promete energía, creatividad y mucho juego, como si de un auténtico casino en pleno desierto de Las Vegas se tratara. La corona se disputará entre los drags que superen la preselección, programada para el próximo 30 de enero, que abrirá el Drag Eiko y cerrará el Drag La Tacones.

Los 12 finalistas tendrán tres semanas para pulir sus espectáculos hasta el gran día, el 20 de febrero, un tiempo que puede resultar decisivo para el espectáculo final. Además, el ganador de esta edición no solo se llevará el Trono Drag Queen, sino que tendrá la oportunidad de participar en Drag Race España, el programa que busca a la superestrella drag definitiva del país a través de una serie de desafíos que eliminan a los participantes uno a uno.

Orden de participación Trono infantil / Sociedad de Promoción

Tras este pequeño anticipo, el Carnaval de Las Vegas ya cuenta con los 54 protagonistas necesarios para despegar con fuerza. Este domingo se celebra la esperada Gala del Trono Infantil, donde las pequeñas aspirantes desplegarán toda su ilusión y fantasía sobre el escenario. El 1 de febrero tendrá lugar la Noche de Transformistas y el 2 de febrero comenzarán las fases del concurso de murgas, dos citas que prometen poner el broche de oro al comienzo del mes de febrero. A lo largo de las siguientes semanas, el Parque Santa Catalina se llenará de color, música y diversión para todas las edades. Los asistentes podrán disfrutar de verbenas, vibrar con la canción Vivir mi vida de Marc Anthony y dejarse llevar por la energía de Luck Ra, quien promete «sacar a bailar a la morocha».