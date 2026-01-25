Los Legañositos y Los Chachitos, ganadores del concurso de murgas infantil del Carnaval de Las Vegas

La cantera del carnaval desfiló ayer sobre el escenario del parque Santa Catalina derrochando letras cargadas de humor, ironía y ritmo en la que el jurado reconoció la capacidad interpretativa y de vestuario de la murga Los Legañositos, quienes se llevaron el primero premio en ambas categorías. El segundo reconocimiento recayó en la agrupación Los Chachitos, que también hicieron doblete en vestuario e interpretación.

La gala fue presentada por Pedro Santana, reportero de TV Canaria, y el joven Jared Sánchez, componente del grupo Jaleox. En bambalinas les acompañó también el reportero Baby Solano.

La primera murga en salir a escena fue Los Chachitos, de Ciudad Alta. Disfrazados de auténticos hechiceros, en su obertura se presentaron como «la escuela de magia murguera». En su primera canción, Dime a qué juegas y te diré quién eres, hicieron un recorrido por los juegos de antes y de ahora.

El trompo, las estampitas, las chapas y la comba. Continuaron con la canción La vida es una competencia, un mensaje en el que destacaron que se tiene que aprender también a perder. «Hoy se compite hasta en ver a quién le ha traído más regalos los Reyes», decían en sus letras.

Le siguieron la murga del Polígono de Cruz de Piedra, Los Trapasitos, una de las más numerosas con hasta 37 componentes. Tras su obertura, en la primera canción pidieron Un consejo, «para ser un buen murguero» y prometieron no olvidarse del legado de sus antecesores. «Prometo ser un buen estudiante y también un buen murguero».

Para el segundo tema, despejaron un nuevo disfraz, un automóvil, para cantar Los coches somos mejores que la UD Las Palmas y el CD Tenerife porque arrancamos en primera.

Contra el maltrato infantil

La tercera murga en escena, Los Biznietos de Sarymánchez, procedentes de Telde, actuaron con una fantasía de científicos. Un alegato en favor de la ciencia y contra el maltrato infantil en su primera canción, El científico loco. «Si un niño maltrata es porque no es feliz», acto seguido uno de ellos dio un beso a otro compañero en señal de que el afecto es la mejor solución. «Y ya no maltrata», seguía la letra.

Acabaron con un guiño a los abuelos, siempre como referentes. En la segunda parte de su actuación abrieron una particular juguetería con Sarytoys; pero los pequeños murgueros, casi a mitad de canción, tuvieron que empezar de nuevo debido a problemas de sonido. En sus letras destacaban «que no hay juguetes de niños o niñas», en un claro y directo mensaje de inclusión y tolerancia.

La cuarta murga se estrenó ayer sobre las tablas de Santa Catalina. Procedentes de Arucas, Los nietitos de Kika, con 19 integrantes y con la fantasía ‘Nos vamos a Las Vegas’ despertaban metafóricamente en la ciudad estadounidense.

Con ¡Un sueño en Las Vegas! hicieron aparecer entre sus letras a la alcaldesa Carolina Darias y al director del Carnaval, Josué Quevedo. Para el segundo tema se convirtieron en detectives. Con ingenio y una gran lupa llegan los detectives desde Arucas. De una divertida forma, indagaban sobre el robo del cetro de la reina y los pitos de los murgueros.

Un circo en Las Vegas

Los últimos, los más numerosos y veteranos, los de Carrizal, la murga Los Legañositos y los claros ganadores de la noche, llenaron el escenario, pero también las gradas de Santa Catalina con familiares y amigos. Disfrazados del ratón Timoteo, coprotagonista de la película Dumbo, recrearon la fantasía Lega-Circus Las Vegas y cantaron el tema ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al circo del Carnaval de Las Vegas. En ella, alabaron el medio siglo de historia de carnaval capitalino e hicieron desfilar varias de las figuras más populares del mundo del circo. «Son 50 los carteles, 50 las alegrías, por 50 carnavales».

Con el segundo tema, Los legaespías, misión carnaval: somos tu sombra lanzaron indirectas a los vecinos que se han quejado por el ruido que la fiesta genera. Los fichajes de la UD Las Palmas y el acoso escolar también formaron parte de su repertorio en el que se despidieron del público cantando con algunos padres y madres sobre el escenario.

El grupo Jaleox amenizó la espera durante la deliberación del jurado que ovacionó los nombres de los ganadores. El recién estrenado concejal de Carnaval, Héctor Alemán, hizo entrega de los trofeos.

El parque Santa Catalina se había rendido también ayer al talento de las mascaritas más jóvenes durante el festival coreográfico de la mañana. El evento reunió a 1.523 niños y niñas sobre el escenario. Un total de 62 grupos procedentes de escuelas de danza y colegios hicieron vibrar al epicentro de la fiesta en su primer acto oficial.

La reportera de TV Canaria Cristina González condujo el encuentro en el que no faltaron guiños a la alegoría de este año con disfraces de Elvis, reinas de corazones, cabaret, crupieres y alguna que otra carta. Entre coloridas y brillantes fantasías y música de todos los estilos, las mascaritas más pequeñas demostraron gran destreza en el baile.