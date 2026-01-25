El Carnaval de Arrecife 2026 traslada sus galas al antiguo Recinto Ferial por problemas administrativos y llueven las críticas

El Carnaval de Arrecife 2026 celebrará finalmente sus galas y concursos en el antiguo Recinto Ferial, una decisión adoptada por el Ayuntamiento ante una combinación de problemas contractuales y limitaciones administrativas que han impedido mantener la programación en el recinto de Agramar, como en las pasadas dos ediciones. Así lo ha comunicado el concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, en una carta dirigida a los colectivos y agrupaciones carnavaleras de Lanzarote.

El edil reconoce que se trata de una solución no deseada, ni por la organización ni por los participantes, pero subraya que es la única alternativa viable para garantizar la celebración del Carnaval en las fechas previstas, que arrancará el 6 de febrero de 2026.

Un cambio de ubicación obligado por la caída del contrato del escenario

Según explica el concejal de Fiestas, el principal detonante de este cambio ha sido la caída del contrato marco que daba cobertura legal al escenario utilizado en Agramar, señala Eugenio. A esta circunstancia se suma la imposibilidad de tramitar un nuevo contrato dentro de los plazos que exige la normativa vigente, teniendo en cuenta que el montaje técnico del Carnaval requiere al menos 15 días de trabajo previo.

Desde el Ayuntamiento se señala que esta situación ha generado un escenario excepcional que ha obligado a replantear toda la logística del evento, descartando cualquier opción que no ofreciera plenas garantías jurídicas y administrativas.

Reunión del concejal de Fiestas de Arrecife, Echedey Eugenio, con represetantes de las agrupaciones carnavaleras de Lanzarote / La Provincia

Sobrecarga administrativa en el Ayuntamiento de Arrecife

A los problemas contractuales se ha añadido una situación administrativa compleja dentro del propio Ayuntamiento de Arrecife. El consistorio se encuentra atendiendo distintos requerimientos de información por parte de la Fiscalía, lo que ha supuesto una carga de trabajo adicional para los empleados municipales, aclara el edil.

Esta sobrecarga, no prevista inicialmente, ha obligado a los departamentos implicados a revisar expedientes, priorizar actuaciones inaplazables y reorganizar recursos, afectando de forma directa a la planificación del Carnaval. Desde la Concejalía de Fiestas se insiste en que estas tareas no podían posponerse y han condicionado el margen de maniobra disponible.

Se estudiaron alternativas para mantener el Carnaval en Agramar

El concejal asegura que hasta fechas muy recientes se trabajó de manera paralela en distintas fórmulas para intentar mantener las galas y concursos en Agramar. Durante semanas, los servicios municipales analizaron todas las posibilidades existentes dentro del marco legal, aunque finalmente ninguna resultó viable.

Esta incertidumbre llevó incluso a que, durante un tiempo, la celebración del Carnaval estuviera en riesgo, un escenario que el Ayuntamiento quería evitar a toda costa dada la relevancia cultural, social y económica de esta fiesta para la capital lanzaroteña.

El antiguo Recinto Ferial, única opción para salvar el Carnaval 2026

Tras descartar el resto de alternativas, el regreso al antiguo Recinto Ferial se convirtió en la única vía realista para garantizar que el Carnaval de Arrecife se celebre en 2026. El concejal reconoce que no se trata del espacio preferido por las agrupaciones, ni tampoco por el propio grupo de gobierno, pero insiste en que la decisión responde a un criterio de responsabilidad institucional.

Arrecife, como tercera capital de Canarias, aspira a consolidar un Carnaval acorde a su dimensión y trayectoria, subraya Eugeio. No obstante, desde la organización se asume que este cambio supone un paso atrás puntual, motivado por circunstancias ajenas a la voluntad política.

Compromiso municipal para minimizar el impacto del traslado

Desde la Concejalía de Fiestas se ha trasladado a los carnavaleros el compromiso de trabajar para que el cambio de recinto tenga el menor impacto posible en el desarrollo de los actos. El Ayuntamiento asegura que se destinarán los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para acondicionar el espacio y garantizar que las agrupaciones puedan lucir su trabajo en condiciones adecuadas.

La programación del Carnaval se mantendrá, según lo previsto, con el objetivo de ofrecer una agenda de actos de primer nivel, en línea con la importancia de esta celebración en el calendario festivo de Lanzarote.

Diálogo con las agrupaciones y llamamiento a la colaboración

El concejal de Fiestas ha agradecido públicamente la paciencia y actitud constructiva de los colectivos carnavaleros, destacando el contacto constante mantenido a través de las mesas del Carnaval, un espacio de diálogo impulsado en los últimos años para fomentar la participación y la toma de decisiones compartidas.

Desde el Ayuntamiento se defiende que los avances logrados en las dos últimas ediciones no se pierden por esta dificultad puntual y se hace un llamamiento al apoyo y la colaboración de las agrupaciones para sacar adelante el Carnaval de 2026.

El consistorio subraya que gobernar implica también saber hasta dónde se puede llegar sin comprometer la legalidad ni la estabilidad institucional, manteniendo el compromiso con una de las fiestas más representativas de la ciudad.