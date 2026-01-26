¿Qué actos hay la segunda semana de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? 20 drags y 26 disfraces en Santa Catalina

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria afronta su segundo fin de semana con una agenda concentrada en actos competitivos y exhibiciones, que se desarrollarán entre el viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero en el 'Hotel LPGC Palace', el escenario del parque Santa Catalina. El programa del Carnaval reúne a 20 drags, 26 participantes en el Concurso de disfraces adultos y cinco comparsas infantiles, con horarios y orden de actuación establecidos por sorteo.

Preselección Drag: 20 aspirantes para la final

La primera cita tendrá lugar el viernes 30 de enero, a partir de las 21:00 horas, con la Preselección Drag, uno de los actos más concurridos del calendario. Un total de 20 participantes subirán a las plataformas del parque Santa Catalina con el objetivo de lograr plaza en la final prevista para el 20 de febrero. El espectáculo estará presentado por Tomás Galván, Miss Claudia y Mingo Ávila. Como en ediciones anteriores, la preselección no será retransmitida en directo para preservar el contenido de las actuaciones que puedan repetirse en la gala final, aunque ya genera una gran expectación: las entradas se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta.

Concurso de disfraces adultos: 26 participantes

El sábado 31 de enero, también a las 21:00 horas, se celebrará el Concurso de disfraces adultos, con 26 participantes distribuidos en dos categorías: siete individuales y 19 grupales. El acto se desarrollará en el hall del Hotel LPGC Palace y será retransmitido en directo por Televisión Canaria, una novedad para este certamen.

En la categoría individual participan Francisco José Cabrera Santana, Vicente Boned Rivas, Ione López Marrero, Héctor Jesús García Barrera, César Arévalo, Silvia Arbelo González y Kilian León León.

En la categoría grupal, el orden incluye a Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera, Danza Las Palmas, Las Mamachicho, Kalipso, Salta Conmigo Suleica Borges, Las chicas y chicos U.P., Las jembras de Paco, Escuelas artísticas de Mogán, Los cachorros del Carnaval, World Entertainment School, Amanecer Rociero, Jeanette Dorta Dance Studio, Chiara’s Girl’s, Infinity Glow, JD Dance Studio, Henko Dance Studio, Uniks, Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez y ¿Real Gangster? La fábrica de la danza.

Comparsas infantiles: cinco grupos fuera de concurso

La jornada del domingo 1 de febrero comenzará a las 18:00 horas con la Exhibición de comparsas infantiles, fuera de concurso. Cinco grupos actuarán en Santa Catalina: Brisa de Volcán, Rayo de Luna Junior, Yurimagua Junior, Tropicana Infantil y Lianceiros Junior. La cita estará presentada por Lorenzo de Vera y Déborah Artiles y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de RTVC y de la plataforma Canarias Play, con emisión posterior prevista para el 7 de febrero.

Noche de transformistas: cinco artistas en escena

El cierre del fin de semana llegará el domingo a las 21:30 horas con la Noche de transformistas, que regresa por segundo año al programa oficial. Actuarán Elva García, Vanessa Artiles, Alexis Santos, Miss Daneyden y Armany Divine en el hall del Hotel LPGC Palace, en un espectáculo que rinde homenaje al transformismo como parte de la historia del Carnaval.