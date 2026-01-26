Agotadas en tiempo récord: así fue la venta de entradas para la Preselección Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
La expectación por el evento volvió a batir récords en una venta online que desbordó la plataforma tiquetera
La venta de entradas para la esperada Preselección Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria. En menos de cuatro minutos desde su puesta a la venta este lunes, se agotaron todas las localidades disponibles, tanto en la plataforma online entradascanarias.com como en taquilla física.
La cita, que se ha convertido en uno de los eventos más seguidos del programa oficial, ha vuelto a generar un aluvión de solicitudes en su primer día. El sistema de venta habilitado colapsó momentáneamente por la alta demanda, dejando fuera a muchos usuarios que esperaban adquirir su entrada.
Entradas desde 10 euros y acceso libre al resto del programa
La Preselección Drag Queen, que se celebrará próximamente como antesala de la icónica Gala Drag, tenía un precio de 10 euros, con acceso limitado únicamente a quienes lograran entrada anticipada. Las entradas se habilitaron a las 9:00 horas, tanto en la web como en la taquilla situada en la trasera del edificio Miller.
El resto de actos del Carnaval, según ha confirmado la organización, serán de acceso libre hasta completar aforo, manteniendo así el carácter abierto y popular de muchas de sus propuestas.
Fechas clave para el resto de las galas
Tras esta primera venta, las entradas para la Gala de la Reina estarán disponibles el martes 27 de enero, también a partir de las 9:00 horas, al mismo precio de 10 euros. Por su parte, la venta para la Gala Drag Queen (el evento estrella del Carnaval) comenzará el jueves 29 de enero, con un precio fijado en 15 euros.
Las entradas pueden adquirirse en la web oficial o en la taquilla del edificio Miller, abierta de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, y los fines de semana solo en horario de mañana.
