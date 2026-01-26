Carnaval de Las Palmas 2026, en directo:

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Los fans de la preselección de la Gala Drag Queen acampan por sus entradas: "Es una promesa por mi hijo" "Es una promesa por mi hijo", contó Manuel Jesús Espino, el primero de la cola para conseguir las entradas de la preselección Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el sábado a mediodía se instaló frente a la taquilla de la trasera del Parque Santa Catalina y no se movió de su sitio. Como en cada edición, las entradas son muy codiciadas y en Internet se agotan al momento, por ello, los fans más fervientes de la gala deciden acampar a la intemperie, a pesar del frío y el cansancio para asegurarse de conseguir las suyas. Espino consiguió las entradas para su pequeño, Acorán, al cual los Reyes Magos le trajeron el dinero. "Baltasar le hizo una carta preciosa y le dijo que los sueños se cumplen", explicó el padre minutos antes de las 9:00 horas, el momento en el que, por fin, se abrió la ventanilla y los asistentes aplaudieron de la emoción. Más información.

Johanna Betancor Galindo Agotadas en tiempo récord: así fue la venta de entradas para la Preselección Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 La venta de entradas para la esperada Preselección Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria. En menos de cuatro minutos desde su puesta a la venta este lunes, se agotaron todas las localidades disponibles, tanto en la plataforma online entradascanarias.com como en taquilla física. Más información

Laura de Pablo Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Elena Henríquez se corona reina infantil bajo el brillo de Las Vegas Elena Henríquez se coronó anoche en el parque Santa Catalina como la nueva reina infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Con una fantasía llamada 'Té, estaba esperando', diseño de Masbe Creaciones y en representación de Asociación Cultural Adasat, lució con gran desparpajo el dorado de su atuendo que invitaba a sus compañeras a una merienda especial en la que, sin duda, celebrará su título. Un atuendo que reproducía tazas de té conquistando al jurado que le otorgó el premio más importante. Más información Gala del Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / José Carlos Guerra

