Carnaval de Las Palmas 2026, en directo:

Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Los fans de la preselección de la Gala Drag Queen acampan por sus entradas: "Es una promesa por mi hijo"
"Es una promesa por mi hijo", contó Manuel Jesús Espino, el primero de la cola para conseguir las entradas de la preselección Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el sábado a mediodía se instaló frente a la taquilla de la trasera del Parque Santa Catalina y no se movió de su sitio. Como en cada edición, las entradas son muy codiciadas y en Internet se agotan al momento, por ello, los fans más fervientes de la gala deciden acampar a la intemperie, a pesar del frío y el cansancio para asegurarse de conseguir las suyas. Espino consiguió las entradas para su pequeño, Acorán, al cual los Reyes Magos le trajeron el dinero. "Baltasar le hizo una carta preciosa y le dijo que los sueños se cumplen", explicó el padre minutos antes de las 9:00 horas, el momento en el que, por fin, se abrió la ventanilla y los asistentes aplaudieron de la emoción. Más información.
Johanna Betancor Galindo
Agotadas en tiempo récord: así fue la venta de entradas para la Preselección Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
La venta de entradas para la esperada Preselección Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria. En menos de cuatro minutos desde su puesta a la venta este lunes, se agotaron todas las localidades disponibles, tanto en la plataforma online entradascanarias.com como en taquilla física. Más información
Laura de Pablo
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Elena Henríquez se corona reina infantil bajo el brillo de Las Vegas
Elena Henríquez se coronó anoche en el parque Santa Catalina como la nueva reina infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Con una fantasía llamada 'Té, estaba esperando', diseño de Masbe Creaciones y en representación de Asociación Cultural Adasat, lució con gran desparpajo el dorado de su atuendo que invitaba a sus compañeras a una merienda especial en la que, sin duda, celebrará su título. Un atuendo que reproducía tazas de té conquistando al jurado que le otorgó el premio más importante. Más información
Diego R. Moreno
Carnaval de Las Palmas 2026
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo
La fiesta arranca hoy con el Desfile anunciador y el pregón inaugural, dando paso a un extenso programa que finalizará el 1 de marzo
La Provincia
Carnaval de Las Palmas 2026
El Carnaval de Las Palmas estrena el espectacular escenario «Las Vegas» en sus bodas de oro
Carolina Darias inaugura la impresionante escenografía del «Hotel LPGC Palace», que dará vida a más de 30 actos hasta el 1 de marzo
Diego R. Moreno
Carnaval de Las Palmas 2026
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas
El programa del Carnaval se prolonga del 23 de enero al 1 de marzo, bajo la temática de "Las Vegas"
Diego R. Moreno
Carnaval de Las Palmas 2026
Mogán y Gáldar calientan motores para un Carnaval 2026 repleto de ritmo, color y tradición
Del 7 de febrero al 7 de marzo, los barrios de Mogán vivirán intensamente la antesala del Carnaval Costa Mogán, mientras que Gáldar se llenará de sabor tropical con el regreso de La Original Sonora Dinamita
Nayra Bajo de Vera
Carnaval de Las Palmas 2026
Empieza el juego en Santa Catalina: estas son las fechas clave del Carnaval y los artistas confirmados
Las carnestolendas con temática de Las Vegas arrancan este viernes con el Desfile anunciador y el pregón inaugural, dando paso a unas fiestas con un extenso programa que finalizarán el 1 de marzo con el tradicional Entierro de la Sardina
La Provincia
Carnaval de Las Palmas 2026
Estas son las fechas de venta de entradas para las principales galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Los tiques para la Preselección Drag podrán adquirirse el próximo lunes 26 de enero, los de la Gala de la Reina el martes 27 y los de la Gala Drag Queen el jueves 29
La Provincia
Carnaval de Las Palmas 2026
Todo lo que debes saber sobre los cortes de tráfico por el Carnaval 2026 en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento reorganiza el tráfico a partir de este viernes 23 de enero para la realización del pasacalles anunciador y el pregón
