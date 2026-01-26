Elena Henríquez se corona reina infantil bajo el brillo de Las Vegas

Elena Henríquez se coronó anoche en el parque Santa Catalina como la nueva reina infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Con una fantasía llamada 'Té, estaba esperando', diseño de Masbe Creaciones y en representación de Asociación Cultural Adasat, lució con gran desparpajo el dorado de su atuendo que invitaba a sus compañeras a una merienda especial en la que, sin duda, celebrará su título. Un atuendo que reproducía tazas de té conquistando al jurado que le otorgó el premio más importante.

Fue la octava aspirante en salir al escenario durante la gala, pero a pesar de ser una de las últimas, destacó por su gran capacidad interpretativa y por la originalidad de su diseño.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal del Carnaval, Héctor Alemán, junto a la reina infantil saliente, Ainhoa Zurita, le hicieron entrega del premio. Junto a ellos, la mascota de la fiesta, Catalina, y Ana Medina, responsable de Márketing de Tirma, patrocinador de la fiesta, le hicieron entrega a modo de premio de un fin de semana en los Hoteles Cordial.

De Santa Catalina a Las Vegas

El jurado reconoció también con el Primer premio de Honor a Suhayla Moya, con la fantasía 'Sobrevolando el cielo de mi ciudad'; con el Segundo premio de Honor, a Gala Mingorance, con '¡Viva mi Carnaval!'. El Tercer premio recayó en Martina Ortiz, con su 'Corazón valiente'; y el Cuarto reconocimiento fue a parar a Noa de los Bueis, con 'Yo soy Carnaval'.

El parque Santa Catalina arrancaba así ayer la primera de sus grandes citas carnavaleras con la Gala del Trono infantil. Tras una obertura de trece minutos, niñas y niños de las escuelas de baile de la Isla desplegaron sus dotes artísticas con coreografías que llevaron al público a recorrer ciudades como Venecia, El Cairo, Nueva York o París hasta llegar a Las Vegas, temática elegida este año.

Los presentadores, Alexia Rodríguez, Nicole Jiménez y Ancor Trujillo, ataviados con disfraces de la alegoría carnavalera de este año dieron comienzo a dos horas de color y desparpajo que las 10 pequeñas candidatas desplegaron sobre el escenario. «Las Vegas es una ciudad que se disfraza de todo lo que sueña y hoy lo hace del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria», destacó la presentadora Alexia Rodríguez.

Tras la obertura, las puertas del 'Hotel LPGC Las Vegas' se abrieron para las candidatas. La primera en aparecer fue Zoe Santana, con la fantasía 'Entre el mar y el cielo, Carnaval te quiero. Una historia por contar', de la diseñadora Ana Portocarrero en representación de Hola El Paso y Cabildo de La Palma. En la base de su vestido, peces y corales que se coronaban en la zona más alta con la luna y el sol. .

A continuación, Gala Mingorance, en representación del Centro Comercial La Ballena lució el diseño ¡Viva mi Carnaval!, de Jonás Hernández. Una gran estrella brillante y una clara alusión a los 50 años de las carnestolendas capitalinas mostraron a un público que abarrotaba el epicentro carnavalero la esencia de su brillante diseño.

La tercera candidata en orden de aparición fue Suhayla Moya con la fantasía Sobrevolando el cielo de mi ciudad por parte de Capross 2004 S.L. diseñado por Kevin Rodríguez. Su fantasía rememoró la película ‘Up’, con una casa de cuyo techo salían globos. A un costado, el mítico abuelo del film Carl Fredricksen.

El público se iba entregando a las jóvenes promesas de la fiesta. Al llegar al ecuador, la quinta candidata, Mishell Artiles, hacía su aparición. El diseño Un mundo por descubrir era creación de Julio Artiles. Desfilaba en representación de la Asociación vecinal, social y cultural Tomás de Zárate.

Llegaba el momento del descanso. Aún faltaban las siguientes cinco pequeñas que aguardaban entre bambalinas con los nervios a flor de piel. Fue el momento los recién premiados en el concurso de murgas infantiles, Los Legañositos, que hicieron doblete la tarde del sábado con el premio a vestuario e interpretación. Deleitaron al público con el repertorio ganador.

La sexta aspirante fue Martina Ortiz, con 'Corazón valient'e, en representación del Restaurante Rancho Arizona y Cachitos Pizzería , un diseño de David Romero de inspiración asiática.

A continuación, por la puerta del Hotel LPGC de Las Vegas salía Noa de los Bueis, la séptima niña en participar de esta gala. Con la fantasía 'Yo soy Carnaval', cuyo patrocinador es la Asociación Cultural La Luz de La Naval, deslumbró con una propuesta de Aarón Martín. Siguiendo los acordes de un cumpleaños feliz, su diseño llevaba una tarta y una vela con el número 50, en homenaje al medio siglo de historia carnavalera de Las Palmas de Gran Canaria.

En la recta final, Elena Henríquez, salía la que terminó siendo la flamante ganadora. Su diseño, obra de Masbe Creaciones, y representando a la Asociación Cultural Adasat, la alegoría fue un divertido juego de palabras. Té, estaba esperando recreaba tazas de té y una gran tetera.

La novena, Martina Álamo, levantó al público con la canción elegida para su puesta en escena: La vida es una tómbola, de Marisol. Su fantasía, denominada 'Brillo infantil para un Carnaval de oro' contaba con una ruleta de casino, cartas de póker y dados.Su patrocinador es Talleres Faro y el diseño corrió a cargo de Cristóbal Álamo.

La última en aparecer fue Sira Rodríguez, que representaba a la Comisión de Fiestas de San Lorenzo. Su diseño es creación de Loly Arbelo y se titula 'De La Barra a La Cícer pasando por La Puntilla llegamos a El Confital… glu, glu, glu y derechita pa’el Carnaval'. Una referencia a los fondos marinos con corales, medusas y peces.

Comparsas y tributo a K-pop

Una vez que las diez candidatas se habían presentado ante el público, llegó el momento de la deliberación del jurado. Mientras se decidía cómo quedaría el podium infantil, el ritmo que hizo entrar en calor al parque Santa Catalina vino de la mano de las comparsas infantiles Brisa de Volcán, Yurimagua junior, Lianceiros junior y Rayo de Luna junior. Desplegaron bailes y color sobre el escenario del parque.

Tras ellos, una de las actuaciones más ovacionadas: el tributo a las guerreras K-pop, que pusieron el broche de oro a la primera de las grandes galas del Carnaval de Las Vegas en su interpretación junto a los Saja Boys.

Las diez candidatas aparecieron para conocer el fallo del jurado. La reina saliente, Ainhoa Zurita, acababa su reinado y pasaba el cetro a una Elena Henríquez que emocionada abría las puertas a las siguientes galas, ya adultas, de la fiesta de la ciudad.

La elección de la Gran Dama tendrá lugar el próximo 8 de febrero; la de la Reina, el día 13 y la Drag Queen el 20 de febrero. Una amplia programación para disfrutar entre mascaritas hasta el 1 de marzo, día del tradicional entierro de la sardina en Las Canteras.