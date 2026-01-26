Los fans de la preselección de la Gala Drag Queen acampan por sus entradas: "Es una promesa por mi hijo"

"Es una promesa por mi hijo", contó Manuel Jesús Espino, el primero de la cola para conseguir las entradas de la preselección Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el sábado a mediodía se instaló frente a la taquilla de la trasera del Parque Santa Catalina y no se movió de su sitio. Como en cada edición, las entradas son muy codiciadas y en Internet se agotan al momento, por ello, los fans más fervientes de la gala deciden acampar a la intemperie, a pesar del frío y el cansancio para asegurarse de conseguir las suyas. Espino consiguió las entradas para su pequeño, Acorán, al cual los Reyes Magos le trajeron el dinero. "Baltasar le hizo una carta preciosa y le dijo que los sueños se cumplen", explicó el padre minutos antes de las 9:00 horas, el momento en el que, por fin, se abrió la ventanilla y los asistentes aplaudieron de la emoción.

El sueño de Acorán era poder ver por primera vez la preselección en el esencario, por lo que su padre no se lo pensó dos veces y se atavió de ropa de abrigo, tomó una silla de playa y se plantó en el epicentro carnavalero para conseguir las entradas. Acorán, de diez años, ya hace sus pinitos de drag queen, y participa en un grupo de baile. "Él hace sus propias galas, actúa y baila, le encanta desde pequeño y eso me ha enseñado mucho", destacó Espino. "No pensaba que este mundo fuera tan bonito", añadió. Después de horas de espera y frío, a Espino le emocionó el compañerismo del resto de personas en la cola, ya que siempre le asesoraron y le ayudaron en todo lo que necesitó. "Hay una humanidad increíble y eso es muy bonito porque es difícil de ver", señaló.

Las horas se "pasan volando"

Tras tantas horas de espera, Espino reconoció que el frío cala en el cuerpo, pero una vez que se ponen a hablar las horas "pasan volando". "La ilusión que tengo por ver la cara de mi hijo al ver las entradas me da el calor interior que necesito", afirmó. Después del sacrificio de pasar dos incómodas noches en una silla de plástico, el padre asegura que, en principio, la Gala Drag Queen la verán en casa en familia, pero si Acorán le pidiera que volviera a acampar, lo haría "con los ojos cerrados".

Sandra Pérez ha visto en el escenario todas las Galas Drag Queen desde que comenzaron hace 26 años porque ha aguantado las colas en todas las ediciones. Pérez es una habitual de esta tradición, y de hecho, durante 14 años se posicionó siempre como la primera hasta este año, cuyo puesto fue para José Manuel Espino. "Algún día tenía que pasar, esto no es mío", apuntó. "Es un gran padre", opinó sobre Espino, con el que pudo hablar durante las largas horas que pasaron de espera. La apasionada por el Carnaval volverá el martes para hacer cola para las entradas de la Gala de la Reina y empatará para la cola de las entradas de la Drag Queen, este jueves.