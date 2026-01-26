Una merienda entre té y palmeras de Tejeda con la reina Elena: "Me gusta la política y ayudar a las personas"

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya conoce a su primera reina, una niña de 10 años cargada de dulzura y elegancia natural. Se trata de Elena Henríquez González, una pequeña llegada desde Maspalomas que cautivó a Santa Catalina con su gran sonrisa, su expresividad y un brillante traje repleto de tazas de té y repostería. Con gran elocuencia y soltura, cuenta que está "supercontenta" por haber sido la ganadora del trono, si bien admite que está un poco cansada porque apenas ha podido dormir unas horas después de recibir el cetro. En cualquier caso, espera con muchas ganas la oportunidad de festejar junto a sus amigas, ya que asegura que lo mejor de haber sido coronada son las amistades y experiencias que ha ganado por el camino.

La fantasía diseñada por Masbe Creaciones, 'Té, estaba esperando', contiene tantos detalles como emociones. De sus abundantes elementos saca una enorme palmera de chocolate de Tejeda, que es su dulce favorito, mientras cuenta que sus amigas y amigos fueron a verla desfilar en la gala y a animarla con un buen puñado de globos. Y es que ella, al igual que la gente de su entorno, es toda una carnavalera. Por eso, al saberse reina de una edición tan especial como el 50 aniversario de las carnestolendas, la alegría no hace sino multiplicarse.

Una patinadora artística que quiere ser trabajadora social

Aunque es la primera vez que se presenta al trono infantil, Elena asegura que los nervios no la traicionaron, por lo que pudo disfrutar la noche en todo momento. Y es que la pequeña ya tiene experiencia manejándose sobre los escenarios, frente a la atenta mirada del público y los focos, porque lleva cinco años entrenando y compitiendo en patinaje artístico.

Cuatro días a la semana le dejan poco tiempo para dedicarse a otros pasatiempos, pero no le importa demasiado, porque es lo que más le gusta hacer. Eso no quita que sea buena estudiante y también pueda disfrutar de algunas asignaturas, entre las que destaca Conocimiento del Medio. Además, a pesar de su corta edad y gracias a la inspiración de su padre, tiene claro que quiere estudiar Trabajo Social: "Me gusta mucho la política y ayudar a las personas".

Las amistades que se hacen por el camino

Lo más bonito que le ha dado el reinado es hacerse muy amiga de varias aspirantes. Alguna de ellas se encuentra entre las pequeñas damas de honor que la acompañarán en el Gran Cabalgata, una de las citas que espera con más ganas e ilusión. Por eso, tiene unas palabras para cualquier niño o niña que se quiera presentar al trono infantil: "Que participen porque está muy guay y pueden hacer muchos amigos".

Más allá de su voluminoso traje, tiene planeado disfrazarse de M&M's junto a su grupo de amigas, quienes vendrán a verla desfilar por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, y se hará otro disfraz con una temática similar al traje que la coronó reina. Ella, que es muy carnavalera, espera presentarse a Reina del Carnaval cuando sea mayor.

Un traje enhebrado por muchas manos

Manuel Encinoso es el diseñador y una de las múltiples mentes que se encuentran detrás del vestido. Explica que la inspiración llegó en Turquía, tomando té con pastas, y de ahí surgió la idea de crear una gran merienda con dulces y ratones golosos.

Pero son muchas las manos que se han unido para que este traje tomase forma, entre ellas las que integran la Asociación Vecinal Los Ángeles de Echar una Mano. A través de distintos talleres, una gran diversidad de mujeres con realidades y contextos distintos aportaron su trabajo y se volcaron en el proyecto a modo de terapia.

Así, a un equipo integrado por siete profesionales se han sumado alrededor de una treintena de personas. Por eso, más que un vestido o un premio, la gran merienda de Elena se compone de todas las experiencias y encuentros que se han enhebrado en cada una de sus brillantes piedrecillas.