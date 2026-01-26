"Vendo boli y dos entradas para la preselección drag": la reventa dispara los tickets del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Ya es casi una tradición más del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: salen a la venta las entradas para la preselección, se acaban en unos minutos… Y de repente, las plataformas de segunda mano comienzan a plegarse de anuncios para hacerse con alguno de los agotados boletos. Este año no ha sido diferente: durante la mañana de este lunes, 26 de enero, ya se revenden entradas a precios entre 40 y 100 euros.

El truco de la reventa: objetos con entradas de “regalo”

La reventa tiene un truco: lo que se ofrece no son directamente las entradas, sino algún objeto de escaso valor real que se acompaña con los tickets como «regalo». Los objetos más usados habitualmente como pretexto suelen consistir en material de papelería, como ocurre en uno de los anuncios publicados este lunes: «Vendo bolígrafo y regalo 2 entradas para la preselección drag queen 2026 Las Palmas». El precio, 220 euros.

En otro, lo que se vende son «tres pulseras y se regala con ellas tres entradas» que además están «juntas en grada», según se especifica en la descripción. Los autores del anuncio piden 300 euros, aunque también admiten estar abiertos a escuchar precios.

Venta oficial de entradas y colas en el Miller

La venta de las entradas arrancó este lunes a las 9.00 horas a un precio de 10 euros y en escasos minutos volaron, tanto de la plataforma digital como de la taquilla de la trasera del Miller, donde algunas personas aguardaban desde el pasado sábado para ser los primeros en la cola y hacerse con ellas. «Es una promesa por mi hijo», explicaba a este periódico Manuel Jesús Espino, el primero de la fila, poco después de hacerse con los preciados boletos.

Próximas entradas: Gala de la Reina y Gala Drag

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria saca a la venta este martes, 27 de enero, las entradas para la Gala de la Reina a 10 euros a partir de las 09.00 horas tanto en la web lpacarnaval.com como en la taquilla del Miller. Los tickets para la Gala Drag saldrán a la misma hora dos días más tarde, el jueves 29, por un precio unitario de 15 euros.