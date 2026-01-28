Los aguafiestas, la sátira del Carnaval

«Somos el club antifiestas, ya cerramos los pinchos de Vegueta, la Ruta de Playa Viva y las terrazas a partir de las 22:00», así comienza uno de los vídeos de los actores de Anartistas, compañía teatral conformada por Rayco Marrero, Jacobo Santiago e Isaac Dos Santos que hacen crítica social a través de la sátira y la comedia a partir de temas tan actuales como las, cada vez más frecuentes, quejas vecinales de los barrios más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria. Denuncias que van asociadas a la música proveniente de conciertos, festivales y a la fiesta del Carnaval que ha arrancado ya.

«¿Para qué dormir con tapones si existen las denuncias?», continúan escenificando en el vídeo que han subido a sus redes sociales y que acumula ya casi 100.000 reproducciones. El reel concluye con una danza «ancestral» que invoca a la lluvia «para ver si ahora en Carnavales lo jodemos todo».

En la sala donde trabajan, La Bruta, comparten cómo surgió la idea. Para ellos, la comedia es una «herramienta conciliadora» donde todas las partes pueden entrar en el mismo juego.

«Nosotros hemos estado en la calle tocando la guitarra y nos han tirado un cubo de agua», comenta Jacobo. Y ya no solo por la música, opina que esas situaciones las han podido vivir otras personas «por el solo hecho de estar hablando en la calle». Los personajes que emplean, añade Rayco, «son arquetipos». La triste moraleja que han sacado es que «parece que el arte en la calle trae problemas».

Imagen del vídeo sobre las denuncias vecinales. / La Provincia

El grupo de actores asegura que la queja vecinal por el ruido en Las Palmas de Gran Canaria se lleva viviendo desde hace años. «Ya se cargaron la Ruta de Playa Viva hace 10 años, por ejemplo», una programación cultural, en su mayoría de conciertos en el paseo de Las Canteras y alrededores de Guanarteme. «Muchos músicos nacieron ahí, como Efecto Pasillo», añade Rayco.

Sin espacios culturales

Los actores rascan un poco más en las raíces del problema. La inconformidad ha llevado a más grupos a cerrar sus espacios para los artistas. «No hay espacios y no hay horarios que nos permitan tocar en esos espacios. Y los pocos que hay están jodidos por la suerte de los vecinos», aseguran los tres.

Ellos mismos lo han vivido en carne propia. La sala que han hecho suya desde hace dos años se topó con la barrera vecinal. «Fuimos supercuidadosos e intentamos hablar con la asociación de vecinos; incluso llegamos a pensar en ofrecerles entradas gratis y que disfrutaran y participaran de esto»; pero lejos de encontrar reciprocidad, lo que recibieron fueron cartas «en las que nos decían que molestábamos, que si el sonido, que si las voces de la gente que esperaba en la puerta para entrar, etc. Fuimos modificando cosas, pero las quejas nunca pararon». A su juicio, «no nos quieren aquí».

La Sala Bruta no fungía como bar, «no dábamos conciertos, ni siquiera estábamos microfonados, solo una hora y media de teatro. Ahora, la sala se ha convertido en su lugar de ensayo y trabajo, como la impartición de clases de teatro.

El Carnaval es identidad

Rayco, Jacobo e Isaac abogan porque en algún momento haya posibilidad «de que todos estemos de acuerdo en disfrutar». Al menos, añaden, antes se estaba. «El Carnaval es parte de nuestra identidad». Sin cuestionamientos por el ruido, «en otras épocas nadie se preguntaba si la fiesta iba a generar ruido, todo quedaba paralizado por la llegada del Carnaval».

Los tres amigos han llevado una dilatada carrera de teatro en la calle, en bares y en cafés. Han sido los espacios que les han visto crecer y dar rienda suelta a su creatividad. Formados en la Escuela de Actores de Canarias, en Gran Canaria, la experimentación en la calle y el recorrer muchas salas y circuitos de la ciudad les ha forjado el carácter en base a ver la realidad desde la comicidad. Aquellos primeros años en el popular El Bambalinón -cerrado por el Ayuntamiento- «fue escuela».

El panorama actual les lleva a decir que la cultura en general «es la que más se ve afectada por falta de infraestructura». Si hay que posicionarse, los tres lo hacen sin tapujos. «Ni que se trate de que esto sea jauja, pero tampoco una ciudad dormitorio». El entendimiento es la mejor receta, dicen. El teatro, no solo entretenimiento, también conciencia social.