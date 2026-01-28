Las entradas para la gala Drag Queen salen a la venta este jueves

Las entradas para disfrutar de la gala Drag Queen el próximo 30 de enero desde el parque Santa Catalina salen a la venta este jueves a partir de las 9:00 horas, a un costo de 15 euros. Tras el éxito de la venta para la preselección, cuyos tiques se agotaron a los cinco minutos, los seguidores de este acto pueden conseguirla a través de entradascanarias.com con enlaces habilitados en lpacarnaval.comy en la taquilla de la trasera del Edificio Miller.

Ya es casi una tradición más del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que las entradas para esta gala salgan a la venta y se acaben en minutos, tanto de la plataforma digital como en la taquilla de la trasera del Miller. Fue el caso para la preselección, algunas personas aguardaban desde el sábado para ser los primeros en la cola y hacerse con ellas. «Es una promesa por mi hijo», explicaba a este periódico Manuel Jesús Espino, el primero de la fila, poco después de hacerse con los preciados boletos para la primera fase.

En las plataformas de segunda mano aparecían anuncios para hacerse con alguno de los agotados boletos. Este año no ha sido diferente: durante la mañana de este lunes, 26 de enero, ya se revendían entre 40 y 100 euros.

El truco de la reventa: objetos con entradas de “regalo”

La picaresca va asociada a este tipo de reventa. Lo que se ofrece no son directamente las entradas, sino algún objeto de escaso valor real que se acompaña con los tickets como «regalo». Los objetos más usados habitualmente como pretexto suelen consistir en material de papelería, como ocurre en uno de los anuncios publicados este lunes: «Vendo bolígrafo y regalo 2 entradas para la preselección Drag Queen 2026 Las Palmas». El precio, 220 euros.

En otro, lo que se vende son «tres pulseras y se regala con ellas tres entradas» que además están «juntas en grada». Los anunciantes pedían 300 euros.