La cola en taquilla para las entradas de la Gala Drag Queen se reduce, pero los tickets online se acaban en minutos

La cola en taquilla para comprar las entradas de la Gala Drag Queen se ha convertido en un evento del Carnaval en sí mismo. Así lo desgranan algunos de los más fieles de esta cita anual, que año tras año acampan en el parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria para hacerse con los preciados tickets. Aunque este 2026 se ha reducido la cola respecto a años anteriores, los pases para la preselección 'volaron' frente a un elevado número de personas que pasaron la noche en la calle, esperando al inicio de la venta.

Hay quienes especulan que este cambio se debe a que la gente apuesta, cada vez más, por hacer las compras en digital desde la comodidad de sus hogares. De hecho, la venta se cerró a los 28 minutos, aunque se volverá a activar en caso de que sobren en taquilla. Otros, en cambio, consideran que buena parte de los seguidores prefieren acudir a la preselección, ya que tiene un mayor número de participantes y está llena de sorpresas que no son televisadas, a diferencia de la Gala Drag Queen, que se retransmite en directo.

La fila en taquilla se ha convertido en toda "una experiencia del Carnaval" llena de risas y charlas nocturnas

La espera por las entradas, que ya es una especie de tradición, congrega a decenas de personas que todos los años se refugian del frío con mantas, cartones y tiendas de campaña en la parte trasera del edificio Miller. Para Nua y sus amigos, que ya tienen cierta experiencia en esto, se trata de "lo mejor del Carnaval" a pesar de que no aparece en ningún programa.

"Es supersencillo, pero lo pasamos genial con la gente. Es otra experiencia del Carnaval. Además, conoces a mucha gente, hay buen rollo, hablamos, jugamos a las cartas, socializamos, reímos y cantamos", relata con una sonrisa alegre.

La primera desde hace 15 años

Nada como un poco de expectación para ir cargando motores. Y de eso sabe mucho Sandra Pérez, que es la primera persona en la fila desde hace 15 años. No es solo una devota seguidora de esta gala, sino de todo lo que supone el Carnaval. Por ello, ha formado parte de distintas agrupaciones a lo largo de su vida y sabe que continuará siendo partícipe de la fiesta durante muchos años.

Aunque ya hizo cola para la preselección –donde este año ha sido, por primera vez, la segunda en adquirir los tickets–, no podía quedarse sin ver la gala en sí misma. Así pues, encadenando una fila con otra, ha pasado casi una semana de acampada en Santa Catalina, desde el domingo hasta el jueves.

Las claves para una espera más amena

A su lado, en segundo puesto, se encuentra Antonio Herrera Santana, quien también tiene un espíritu carnavalero sin límites. Además de cantar en una murga, lleva años haciendo cola para conseguir las entradas de la Gala Drag Queen, por lo que ya conoce algunas de las claves para hacer la espera más amena.

Traer tiendas de campaña y colchas o hacer turnos para descansar y asearse son algunos de los trucos que aligeran el paso del tiempo. Para mayor comodidad, hay quienes llevan consigo esterillas, almohadas y sillas plegables. En cualquier caso, la alegría del ambiente siempre es buena compañía, puesto que muchos ya se conocen entre ellos y son como una especie de "familia" carnavalera.