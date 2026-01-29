La historia de Rosa Delia González: la reina emérita del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La gala de la Reina en la que Rosa Delia González Santana se coronó como soberana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hace ahora medio siglo poco tenía que ver con la actual. En 1976 las carnestolendas estaban en pañales tras 40 años encerradas durante la dictadura franquista y se notaba. «Aquello fue algo improvisado», recuerda ella como si aquel día de marzo de hace 50 años fuera ayer. Tan de imprevisto, que su madre la inscribió en el certamen de un día para otro y el vestido «lo hizo en solo nueve horas».

Isletera de nacimiento, aunque procedente de una familia aruquense, ciudad en la que reside ahora, Rosa Delia es la gran olvidada de aquel Carnaval de 1976. La gala de la Reina no estaba en el escueto programa que Manolo García y compañía confeccionaron para el regreso de las carnestolendas a la ciudad. Es más, ni siquiera contaron con ella para la gala de 1977, por lo que nunca pudo devolver los honores.

Los preparativos de la gala

«Al principio cuando me lo dijo mi madre no quería presentarme, pero me convencieron», resalta Rosa Delia esta semana. Comenzaba así una carrera a contrarreloj: la gala tendría lugar al día siguiente en el Castillo de La Luz. «Ella tenía una tiendita de ropa y otra de cosas de Carnaval, con encajes, hilos...», indica, «ella no era costurera, pero se hacía muchos vestidos». Dicho y hecho, en solo nueve horas, el mismo día de la gala, la fantasía ya estaba lista.

«El vestido lo hicieron entre ella y una amiga de Tenerife, ni siquiera despuntaron los hilos, estaba todo hilvanado», cuenta. El traje, que todavía conserva en la casa de un familiar, estaba inspirado en los vestidos de la corte de María Antonieta, con volantes en turquesa y blanco. El largo cabello que tenía entonces, que le llegaba hasta por debajo de la cintura, fue reconvertido en un vertiginoso recogido versallesco, «no era ninguna peluca como dijo alguno». Jaime, el peluquero, lo remató con una laca grisácea y unas plumas a juego con la tela del vestido.

Manolo García entrega la banda

Rosa Delia tenía apenas 16 años cuando se subió al discreto escenario del Castillo de La Luz junto a otras cuatro jóvenes. «La gala fue en el interior porque había estado lloviendo», puntualiza. Entre sus contrincantes, recuerda que estaba la sobrina de Mary Sánchez. Tras deliberar el jurado -en el que estaba Paco Mario, pregonero de este año- y dar su veredicto, la entrega de las bandas la hicieron en el exterior del Castillo, en los jardines, donde estaba instalado el escenario oficial de los carnavales.

«Allí nos subimos todas para que el público nos viera», cuenta, «estaba muy emocionada». Fue el propio Manolo García, recordado por algunos como el padre del Carnaval, quien le entregó la banda a la joven isletera y un ramo de flores. También le dieron un cetro que la organización improvisó con el palo de un cepillo de barrer y a su vez envuelto en papel dorado, «con unas piedras de colores pegadas». Había que maquillar un poco la improvisación.

Rosa Delia González, reina Carnaval en 1976. / Andrés Cruz / LPR

«Todavía guardo la banda y el abanico», resalta ella, «el vestido lo tenemos en casa de una tía mía». Los zapatos, blancos, se los prestó su madre, «eran de una talla menos que la mía, pero como eran abiertos por detrás no me molestaron». Es lo que tiene improvisar una puesta en escena en la que casi no les dio tiempo de prepararse a las candidatas.

Al día siguiente de la gala a Rosa Delia le tocó salir a la cabalgata. La corte fue en una pequeña carroza que partió del Castillo de La Luz. «El recorrido fue muy corto, pero la gente se botó a la calle», apunta, aunque reconoce que todavía había miedo a los grises, «veníamos de muchos años de un franquismo muy malo».

«Me habría gustado dar el relevo»

«La última vez que me puse ese vestido fue en unas fiestas de San Juan un par de años después», apunta esta semana en el parque municipal de Arucas. Ni siquiera la llamaron para las carnestolendas de 1977: «No entregué nada a la nueva reina [Clara González], lo hizo la de Santa Cruz de Tenerife de ese año, que llevaba la fantasía La reina de las Estrellas, nunca me olvidaré. La verdad es que me habría gustado dar el relevo».

«Viví mucho los carnavales de aquellos primeros años. Ya mis padres antes del 76 venían a Montaña Cardones y aquí a Arucas, a la Sociedad Atlántida, a las fiestas de disfraces privadas», resalta Rosa Delia. Sin duda, venía de una familia carnavalera pese a los impedimentos que había en los estertores de la dictadura, algo que no impidió que muchos desafiaran la represión.