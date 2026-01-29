Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo CanariasCierre de playas en TeldeNueva Línea CarnavalUD Las PalmasMuerte súbitaSanta Lucía de Tirajana
instagramlinkedin

Nueva Línea se suma al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La orquesta tinerfeña actuará este viernes en la preselección Drag

"Un beso", el éxito viral de Nueva Línea

"Un beso", el éxito viral de Nueva Línea

La Provincia

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue dando pistas de actuaciones y conciertos que elevan la temperatura de su 50.º aniversario. La actuación de la orquesta tinerfeña Nueva Línea en la Preselección Drag este viernes.

Las cuatro cantantes de Nueva Línea llevan una buena temporada arrasando en redes sociales. De hecho, han convertido a esta formación que tiene décadas de trayectoria en un fenómeno viral y en la orquesta española más escuchada en plataformas. El secreto, temas pegadizos y conocimiento sobre cómo conectar y romper moldes a través de Tik Tok.

El cuarteto vocalista, las jóvenes Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, y los cinco músicos que las acompañan hacen de canciones de verbena auténticos hits, baste mencionar Una noche de copas o Un beso para que comience el éxtasis en sus convocatorias o apariciones digitales.

El fenómeno viral de Nueva Línea

La orquesta tinerfeña Nueva Línea se ha convertido en todo un fenómeno viral. Hasta han firmado un contrato de distribución con Universal Music España y han protagonizado su primer photocall a nivel nacional. Además, profesionales del sector, del arte y las redes sociales, aseguran que serán las verdaderas estrellas del Carnaval de las islas en 2026.

Noticias relacionadas y más

La historia de Nueva Línea se remonta 23 años atrás. Desde sus inicios, la idea de una orquesta compuesta por chicas estaba presente. Su manager y director, José Marrero, decidió apostar por voces femeninas para diferenciarse del resto de grupos, ya que el 90% de las orquestas en Canarias eran masculinas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados

Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados

Las entradas de la Gala Drag Queen se agotan en menos de dos horas con una cola reducida en taquilla

Conciertos de Nueva Línea en el Carnaval de Canarias: dónde y cuándo actúan isla a isla

Nueva Línea se suma al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Nueva Línea se suma al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las entradas para la gala Drag Queen salen a la venta este jueves

Las entradas para la gala Drag Queen salen a la venta este jueves

Los aguafiestas, la sátira del Carnaval

Los aguafiestas, la sátira del Carnaval

Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas

Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas

¿Qué actos hay la segunda semana de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? 20 drags y 26 disfraces en Santa Catalina

¿Qué actos hay la segunda semana de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? 20 drags y 26 disfraces en Santa Catalina
Tracking Pixel Contents