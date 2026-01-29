Nueva Línea se suma al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
La orquesta tinerfeña actuará este viernes en la preselección Drag
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue dando pistas de actuaciones y conciertos que elevan la temperatura de su 50.º aniversario. La actuación de la orquesta tinerfeña Nueva Línea en la Preselección Drag este viernes.
Las cuatro cantantes de Nueva Línea llevan una buena temporada arrasando en redes sociales. De hecho, han convertido a esta formación que tiene décadas de trayectoria en un fenómeno viral y en la orquesta española más escuchada en plataformas. El secreto, temas pegadizos y conocimiento sobre cómo conectar y romper moldes a través de Tik Tok.
El cuarteto vocalista, las jóvenes Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, y los cinco músicos que las acompañan hacen de canciones de verbena auténticos hits, baste mencionar Una noche de copas o Un beso para que comience el éxtasis en sus convocatorias o apariciones digitales.
El fenómeno viral de Nueva Línea
La orquesta tinerfeña Nueva Línea se ha convertido en todo un fenómeno viral. Hasta han firmado un contrato de distribución con Universal Music España y han protagonizado su primer photocall a nivel nacional. Además, profesionales del sector, del arte y las redes sociales, aseguran que serán las verdaderas estrellas del Carnaval de las islas en 2026.
La historia de Nueva Línea se remonta 23 años atrás. Desde sus inicios, la idea de una orquesta compuesta por chicas estaba presente. Su manager y director, José Marrero, decidió apostar por voces femeninas para diferenciarse del resto de grupos, ya que el 90% de las orquestas en Canarias eran masculinas.
