Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, con ‘Las Vegas’ como alegoría, comienza a desplegar sus grandes cartas. La ciudad ya ha confirmado la participación de artistas internacionales de primer nivel que prometen convertir estas fiestas en un evento inolvidable.

Entre los nombres ya anunciados, Marc Anthony encabeza el cartel como uno de los platos fuertes. El cantante puertorriqueño, ícono global de la música latina, regresará a la isla para ofrecer un espectáculo cargado de salsa, pop y baladas, en un reencuentro con su público canario tras su gira europea de 2024, que comenzó precisamente en Gran Canaria.

También se suma Olga Tañón, leyenda del merengue y la música tropical, que ejercerá de madrina del Carnaval. Su presencia refuerza el carácter internacional y el espíritu vibrante de una edición que vuelve a situar a Las Palmas de Gran Canaria en el mapa mundial de los grandes eventos culturales.

Otra incorporación destacada es Emily Estefan, cantante, compositora y productora estadounidense, hija de Gloria y Emilio Estefan. La artista, reconocida por su estilo singular que mezcla jazz, soul, rock y ritmos latinos, aportará frescura y diversidad al programa musical.

Y aún hay más

La lista de artistas sigue creciendo. La organización lo ha dejado claro: “Seguimos desvelando artistas para esta edición de nuestro carnaval, y prepárate… porque, como en La Morocha, el ritmo no va a faltar en nuestras calles”.

El fenómeno Luck Ra aterrizará el 27 de febrero para ofrecer una de las fiestas más esperadas del Carnaval. Su energía y sus hits virales prometen un show que se sentirá como “un finde que no se acaba nunca”.

Además, Ke Personajes, uno de los grupos más populares del momento en la escena de la cumbia y la música urbana, también estará en Las Palmas de Gran Canaria, dispuesto a poner a bailar a toda la ciudad con su estilo inconfundible.

Un Carnaval de altura

Con estas confirmaciones, el Carnaval 2026 refuerza su apuesta por una programación musical de gran formato, en sintonía con su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El ambiente festivo y el talento sobre los escenarios convertirán a la capital grancanaria en el epicentro del espectáculo y la celebración durante semanas.