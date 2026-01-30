Carnaval de Arrecife 2026: pregón de la afilarmónica Los Tabletúos y conciertos Duncan Dhu y Nueva Línea

Arrecife ya calienta motores para uno de los eventos más esperados de su calendario festivo. El Carnaval de Arrecife 2026, que se celebrará entre el 6 y el 18 de febrero, llega con una clara apuesta por devolver la fiesta a la calle, revitalizar el centro urbano y conectar a varias generaciones a través de una alegoría cargada de nostalgia: la televisión infantil de las décadas de los 80 y 90.

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz acogió este viernes la presentación oficial del cartel, el programa y los pregoneros de esta nueva edición, en un acto que reunió a representantes institucionales, protagonistas del carnaval y al autor de la imagen anunciadora. La organización, la Concejalía de Fiestas, subrayó que el objetivo es recuperar el pulso festivo de la capital lanzaroteña, reforzar la participación ciudadana y consolidar el carnaval como motor social y cultural.

Una alegoría elegida por la ciudadanía

El Carnaval de Arrecife 2026 tendrá como hilo conductor la televisión infantil de los años 80 y 90, una temática que no fue escogida de forma arbitraria. La alegoría fue seleccionada mediante una votación popular realizada a través de una encuesta abierta en la web municipal, reforzando así la implicación de la ciudadanía en el diseño de las fiestas.

La elección remite a una época marcada por series y dibujos animados que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y que ahora se trasladan al imaginario carnavalero, fomentando la creatividad en disfraces, murgas y carrozas.

Pregón de la Afilarmónica Los Tabletúos

El inicio oficial tendrá lugar el 6 de febrero con el pregón, a cargo de la Afilarmónica Los Tabletúos. Se trata de la afilarmónica en activo más antigua de la ciudad, con una trayectoria de más de dos décadas ligada al carnaval conejero.

Echedey Eugenio calificó la elección como un “acto de justicia histórica”, destacando el papel de la murga en la evolución del concurso, tanto en el plano artístico como en el enfoque crítico del carnaval.

El presidente de Los Tabletúos, Ricardo Ramos, agradeció el reconocimiento y adelantó que el pregón será “dinámico, divertido y muy especial”. Según explicó, para la murga supone un orgullo y una gran responsabilidad pregonar el carnaval de su ciudad tras 23 años de participación continuada.

Un cartel que conecta generaciones

La presentación incluyó también la revelación del cartel anunciador, obra del diseñador Óscar Acuña. El autor definió su propuesta como un viaje cromático y emocional que conecta la infancia con el presente del carnaval arrecifeño.

La imagen rinde homenaje a los dibujos animados y programas infantiles que marcaron a toda una generación, combinando técnicas de diseño digital con una estética inspirada en las décadas doradas de la animación televisiva. El resultado es un cartel que busca despertar recuerdos, emociones y complicidad entre públicos de distintas edades.

Cartel del Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

Según explicó Acuña, la intención ha sido trasladar al carnaval esa sensación de magia compartida frente al televisor, convirtiéndola en un punto de encuentro entre pasado y presente.

Artistas y concursos

El programa incluye los conciertos de Duncan Dhu, Alejo Stivel, King África, Anaé, Danny Ocean, Miriam Cruz (conocida como la "diva del merengue") y Nueva Línea, entre otros artistas.

A lo largo de casi dos semanas, el calendario incluye citas ya consolidadas como los concursos de murgas infantiles y adultas, la elección de la Reina del Carnaval y la Reina Infantil, la gala Drag, el Carnaval Tradicional, el Carnaval de Día en diferentes puntos del centro, el Carnaval Juvenil, el Carnaval Infantil y el baile de mascaritas para los mayores.

No faltarán tampoco los actos más multitudinarios y simbólicos, como el Gran Coso, el Entierro de la Sardina, que en esta edición volverá a quemarse en la playa del Reducto, ni las numerosas verbenas y actuaciones musicales repartidas por la ciudad.

Desde la organización se destaca que la música y el ambiente festivo volverán a ser un elemento clave para dinamizar la capital durante estas fechas, con impacto también en la actividad comercial y turística.

El Carnaval regresa al centro de Arrecife

Uno de los ejes centrales de esta edición es la recuperación del carnaval en el centro de la ciudad. El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, subrayó durante la presentación que la finalización de las obras en la Plaza de Las Palmas permite volver a utilizar este espacio como uno de los principales escenarios festivos.

Según explicó, junto a la Boca del Muelle y El Almacén, la plaza formará un triángulo de referencia para vivir el carnaval en la calle, fomentando la convivencia, el ocio y la dinamización urbana. El alcalde destacó además la alta participación ciudadana registrada en otros eventos recientes celebrados en estas zonas, como las pasadas Navidades.

Esta estrategia se enmarca en una visión más amplia de ciudad, orientada a reforzar el papel de Arrecife como capital del ocio y los eventos en Lanzarote, en coordinación con otras iniciativas culturales y turísticas.

Regreso al viejo recinto ferial

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, incidió en la importancia de devolver protagonismo a los espacios tradicionales del casco histórico. En este sentido, explicó que el Parque Islas Canarias recupera su papel como escenario del pregón y que se consolidan tres grandes áreas para los actos de calle: El Almacén, la Plaza de Las Palmas y la Avenida Marítima.

Eugenio detalló además que el recinto ferial tomará el relevo de la zona de Agramar para la celebración de concursos y galas, una decisión orientada a garantizar la calidad técnica y la seguridad de los eventos, tanto para participantes como para el público.

El concejal aseguró que, pese a los cambios organizativos, el Carnaval 2026 cuenta con “programa, ilusión, participación y un gran equipo detrás”, agradeciendo el trabajo del personal de la Concejalía de Fiestas y de los colectivos implicados.