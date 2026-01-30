Carnaval de Las Palmas 2026, en directo:

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Adzubenam Villullas Rosa Delia González, reina Carnaval en 1976. / Andrés Cruz / LPR La historia de Rosa Delia González: la reina 'emérita' del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria La gala de la Reina en la que Rosa Delia González Santana se coronó como soberana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hace ahora medio siglo poco tenía que ver con la actual. En 1976 las carnestolendas estaban en pañales tras 40 años encerradas durante la dictadura franquista y se notaba. «Aquello fue algo improvisado», recuerda ella como si aquel día de marzo de hace 50 años fuera ayer. Tan de imprevisto, que su madre la inscribió en el certamen de un día para otro y el vestido «lo hizo en solo nueve horas». Más información.

Johanna Betancor Galindo Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados / LP/DLP Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, con ‘Las Vegas’ como alegoría, comienza a desplegar sus grandes cartas. La ciudad ya ha confirmado la participación de artistas internacionales de primer nivel que prometen convertir estas fiestas en un evento inolvidable. Más información.

Adzubenam Villullas Nueva Línea se suma al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue dando pistas de actuaciones y conciertos que elevan la temperatura de su 50.º aniversario. La última es la actuación de la orquesta tinerfeña Nueva Línea en la Preselección Drag este viernes, una cita que arranca a las 21.00 horas y a la que se presentan 20 aspirantes para pasar a la gala del próximo 20 de febrero. Más información.

Nayra Bajo de Vera La cola en taquilla para las entradas de la Gala Drag Queen se reduce, pero los tickets online se acaban en minutos La cola en taquilla para comprar las entradas de la Gala Drag Queen se ha convertido en un evento del Carnaval en sí mismo. Así lo desgranan algunos de los más fieles de esta cita anual, que año tras año acampan en el parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria para hacerse con los preciados tickets. Aunque este 2026 se ha reducido la cola respecto a años anteriores, los pases para la preselección 'volaron' frente a un elevado número de personas que pasaron la noche en la calle, esperando al inicio de la venta. Más información.

Johanna Betancor Galindo Furor por la Gala Drag Queen: las entradas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vuelan en minutos Las entradas para la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 se agotaron en cuestión de minutos en la plataforma online, debido a la altísima demanda. Más información.

Laura de Pablo Los aguafiestas, la sátira del Carnaval «Somos el club antifiestas, ya cerramos los pinchos de Vegueta, la Ruta de Playa Viva y las terrazas a partir de las 22:00», así comienza uno de los vídeos de los actores de Anartistas, compañía teatral conformada por Rayco Marrero, Jacobo Santiago e Isaac Dos Santos que hacen crítica social a través de la sátira y la comedia a partir de temas tan actuales como las, cada vez más frecuentes, quejas vecinales de los barrios más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria. Denuncias que van asociadas a la música proveniente de conciertos, festivales y a la fiesta del Carnaval que ha arrancado ya. Más información.

Adzubenam Villullas Huelga de Guaguas Municipales: los trabajadores anuncian un preaviso para la final de murgas Guaguas Municipales registró este martes un preaviso de huelga para los próximos 6, 7 y 8 de febrero, coincidiendo con la final del concurso de murgas. La empresa de transporte público exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria medidas para aminorar el exceso de carga de trabajo derivado de la gratuidad de las guaguas en Canarias. A falta de cerrar las cifras del último año recién acabado, la compañía habría cerrado 2025 con más de 50 millones de pasajeros por segundo año consecutivo. Más información.

Nayra Bajo de Vera Una merienda entre té y palmeras de Tejeda con la reina Elena: "Me gusta la política y ayudar a las personas" El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya conoce a su primera reina, una niña de 10 años cargada de dulzura y elegancia natural. Se trata de Elena Henríquez González, una pequeña llegada desde Maspalomas que cautivó a Santa Catalina con su gran sonrisa, su expresividad y un brillante traje repleto de tazas de té y repostería. Con gran elocuencia y soltura, cuenta que está "supercontenta" por haber sido la ganadora del trono, si bien admite que está un poco cansada porque apenas ha podido dormir unas horas después de recibir el cetro. En cualquier caso, espera con muchas ganas la oportunidad de festejar junto a sus amigas, ya que asegura que lo mejor de haber sido coronada son las amistades y experiencias que ha ganado por el camino. Más información.

Jacobo Corujeira "Vendo boli y dos entradas para la preselección drag": la reventa dispara los tickets del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria Ya es casi una tradición más del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: salen a la venta las entradas para la preselección, se acaban en unos minutos… Y de repente, las plataformas de segunda mano comienzan a plegarse de anuncios para hacerse con alguno de los agotados boletos. Este año no ha sido diferente: durante la mañana de este lunes, 26 de enero, ya se revenden entradas a precios entre 40 y 100 euros. Más información.