La emoción en el 'backstage' de la preselección drag: los últimos momentos antes de conocer a los aspirantes

El aire se llena de plumas entre bambalinas. La purpurina reluce en los cuerpos de 20 aspirantes y sus bailarines. Las exuberantes coronas se alzan sin límites y el espectáculo no espera. Culos al aire, plataformas de vértigo y atrezzos en movimiento protagonizan el correteo del backstage en la preselección drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. A escasos momentos de salir al escenario de Santa Catalina, donde un público privilegiado espera a descubrir antes que nadie las sorpresas de este año, los artistas y sus equipos se afanan en dejar listos los últimos detalles para bañarse en la luz de los focos, deseando hacerse un hueco entre los concursantes que pasan a la Gala Drag Queen de 2026.

Por ahora, para guardar el factor sorpresa, sus actuaciones todavía están envueltas de secretismo. Solo aquellas personas que lograron hacerse con entradas para ver la preselección en directo conocen los vestuarios, las canciones y las coreografías. Sin embargo, algunos de los aspirantes ya van soltando prenda sobre lo que van a mostrar en la gala del 20 de febrero, haciendo crecer la expectación.

Los nervios antes de subir al escenario

Entre los veteranos que mantienen a raya los nervios se encuentra Avalon, quien acumula una trayectoria de seis años "sin parar" en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Pero eso no significa que haya perdido la emoción: "Quien no se pone nervioso, no es artista, y si ya no se pone nervioso, es porque ya no siente lo que está haciendo".

Bajo sus ojos cuelgan unas llamativas lágrimas rojas de bisutería que brillan en cada parpadeo. Se trata de los lamentos de La Llorona, la inspiración de su número, cuya historia de desamor reinterpretada va desde un inicio tenebroso hasta el resurgir en una flor. "Como para mí el Carnaval es vida y color, quise darle la vuelta. De todas esas lágrimas y esa oscuridad, me convierto en la rosa más hermosa", relata Avalon.

Su número va en línea con su forma de pensar, ya que considera que "como todo en la vida, no podemos estancarnos en una desgracia que nos ha pasado". Por ese mismo motivo, todos los años busca arriesgar. Así, después de muchos meses de trabajo colectivo, confía en su equipo y en su número, que define como muy teatral y televisivo.

El sueño de bailar en la gala

Entre sus filas se encuentra Javier, uno de sus bailarines. A pesar de que acumula una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, bailando en grandes escenarios y frente a las cámaras, asegura que verse por primera vez mostrando su arte en el Carnaval capitalino, y más aún en la Gala Drag Queen, le parece todo un sueño hecho realidad. "He visto la gala desde pequeño y estar aquí, y encima bailando, es una locura para mí. Tengo emociones por todos los lados", cuenta.

Muy cerca de ellos se encuentra Ígnea, que se presenta por segunda vez consecutiva a la gala. Entre los detalles que puede desvelar, asegura que van "romper muchos estereotipos" pasando de una estética muy masculina a una muy femenina a lo largo del show. Se trata, tal y como explica, de que "todo el mundo puede ser como quiera".