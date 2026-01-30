Yaiza Caracena, candidata a Reina: "Mis diseñadores presentan a una candidata con un cuerpo normal, no influencer ni que sea conocida"

La candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vestirá la fantasía 'Lágrima de cristal' diseñada por Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez en representación de Logitrans Canarias y Carrozas José Halcón.

¿Por qué ha decidido embarcarse en esta experiencia?

No estaba a disposición este año de presentarme, sino el año que viene. Pero me eligieron mis diseñadores, me dieron esa sorpresa y yo supercontenta.

¿Por qué no este año?

Porque el Carnaval estaba tan cerca y no se me daba la oportunidad. Pero el 21 de diciembre me dieron la noticia de que podía ser candidata a Reina.

¿Conocía a sus diseñadores?

Sí, porque son los diseñadores de mi batucada.

¿Desde cuándo participa en el Carnaval?

Desde los tres añitos empecé bailando en comparsas. Y hace ya casi 20 años que tenemos una batucada.

Yaiza Caracena, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

¿Cómo se llama?

Batucada Caribe, creando escuela.

¿La pasión por el Carnaval le viene de familia?

Sí, sobre todo de mi padre, que es muy carnavalero, y es murguero de toda la vida. Él lleva ya 42 años en el Carnaval y también es su pasión. Él fue quien me inculcó el mundo carnavalero y justamente nací en el mes del Carnaval. En pleno febrero.

¿Por qué quiere ser reina del Carnaval capitalino?

Siempre he soñado participar en el elenco del Carnaval. Y ha sido un sueño desde chiquitita y ya veo que el sueño se me cumplió hoy con 31 años. Las oportunidades nunca se pierden, se aceptan y se intenta abarcar lo que venga.

¿Qué nos puede contar del diseño de la fantasía?

Va a ser un homenaje a la isla de Gran Canaria y sobre todo a las mujeres, en este caso, guanches. También mis diseñadores han querido visibilizar presentar a una candidata con un cuerpo normal, no influencer ni que sea conocida ni nada, sino que sea una chica canaria y que represente al pueblo. Yo estoy superorgullosa de poder participar y sobre todo en el 50 aniversario porque quedará en la historia del Carnaval.

Si pudiera viajar a alguna edición de estos últimos 50 años, ¿a cuál iría?

Viajaría al año del Rock and Roll. Fue un año bonito porque fue el último en que yo salí en la comparsa infantil.

Y ¿qué cualidades cree que debe tener una buena reina?

Yo creo que sobre todo presencia, que no solamente es una corona, sino que tienes que presentar al pueblo y tienes que estar para todo y más en el 50 aniversario.

¿Está nerviosa por salir a las tablas de Santa Catalina?

La verdad es que no tengo muchos nervios. Es cierto que ahora que se va acercando las fechas vas pensando un poco más en la hora de cuando ya se abran las puertas y digan tu nombre y tengas que salir. No es lo mismo salir con tus compañeras al lado, que sola en el escenario.

¿Tiene algún ritual?

Yo no me dedico al modelaje, pero sí es verdad que me he presentado a galas en barrios y siempre miro hacia el cielo antes de salir al escenario. Siempre lo he hecho y también lo haré ese día.

¿Por alguien en especial?

Sí, por mi abuela.

¿Era muy carnavalera su abuela?

No, pero como su hijo era totalmente carnavalero, pues al final, ella también estaba metida en este mundo. Y es verdad que ya cuando fue más viejita, que ya tenía la enfermedad de Alzhéimer, la música le hacía que se activara más de la cuenta. Y por eso la tengo vinculada conmigo en todo.

Usted tiene una hija, ¿le ha contagiado el amor por estas fiestas?

Ella nació en noviembre y al mes y medio empezaron las preparaciones de los Carnavales y ella estaba ahí conmigo y actualmente está dentro de la batucada.

¿Cuáles son sus primeros recuerdos del Carnaval?

Uno de los más importantes es que antiguamente se hacía la cabalgata grande, ya sea con comparsa infantil y comparsa adulta y hacíamos pasacalles grandes. A día de hoy eso se ha perdido un poco en este Carnaval.