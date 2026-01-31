Carnaval de Las Palmas 2026: artistas confirmados, eventos, galas y toda la información en directo

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Aránzazu Fernández Carnaval de Arrecife 2026: pregón de la afilarmónica Los Tabletúos y conciertos Duncan Dhu y Nueva Línea Arrecife ya calienta motores para uno de los eventos más esperados de su calendario festivo. El Carnaval de Arrecife 2026, que se celebrará entre el 6 y el 18 de febrero, llega con una clara apuesta por devolver la fiesta a la calle, revitalizar el centro urbano y conectar a varias generaciones a través de una alegoría cargada de nostalgia: la televisión infantil de las décadas de los 80 y 90. Más información

Nayra Bajo de Vera La emoción en el 'backstage' de la preselección drag: los últimos momentos antes de conocer a los aspirantes El aire se llena de plumas entre bambalinas. La purpurina reluce en los cuerpos de 20 aspirantes y sus bailarines. Las exuberantes coronas se alzan sin límites y el espectáculo no espera. Culos al aire, plataformas de vértigo y atrezzos en movimiento protagonizan el correteo del backstage en la preselección drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. A escasos momentos de salir al escenario de Santa Catalina, donde un público privilegiado espera a descubrir antes que nadie las sorpresas de este año, los artistas y sus equipos se afanan en dejar listos los últimos detalles para bañarse en la luz de los focos, deseando hacerse un hueco entre los concursantes que pasan a la Gala Drag Queen de 2026. Más información

Adzubenam Villullas Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los vecinos de Simón Bolívar que prohíbe la celebración de los mogollones en Santa Catalina desde 2015. La alcaldesa, Carolina Darias, anunció este viernes que se abrirá a estudiar el pacto alcanzado hace una década, cuando los tribunales anularon la fiesta. Lo hace tras participar en el pleno de enero Yacorán Rodríguez, más conocido como Encarna Vals, quien indicó que van a presentar 3.700 firmas de vecinos de la capital solicitando esta petición. Más información

Johanna Betancor Galindo De Marc Anthony a Luck Ra: el Carnaval de Las Palmas 2026 reúne a las grandes figuras latinas El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, con ‘Las Vegas’ como alegoría, comienza a desplegar sus grandes cartas. La ciudad ya ha confirmado la participación de artistas internacionales de primer nivel que prometen convertir estas fiestas en un evento inolvidable. Entre los nombres ya anunciados, Marc Anthony encabeza el cartel como uno de los platos fuertes. El cantante puertorriqueño, ícono global de la música latina, regresará a la isla para ofrecer un espectáculo cargado de salsa, pop y baladas, en un reencuentro con su público canario tras su gira europea de 2024, que comenzó precisamente en Gran Canaria.

Adzubenam Villullas Rosa Delia González, reina Carnaval en 1976. / Andrés Cruz / LPR La historia de Rosa Delia González: la reina 'emérita' del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria La gala de la Reina en la que Rosa Delia González Santana se coronó como soberana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hace ahora medio siglo poco tenía que ver con la actual. En 1976 las carnestolendas estaban en pañales tras 40 años encerradas durante la dictadura franquista y se notaba. «Aquello fue algo improvisado», recuerda ella como si aquel día de marzo de hace 50 años fuera ayer. Tan de imprevisto, que su madre la inscribió en el certamen de un día para otro y el vestido «lo hizo en solo nueve horas». Más información.

Johanna Betancor Galindo El cubano Leoni Torres hará bailar a las mascaritas en los conciertos del 50.º aniversario del Carnaval / LP/DLP Leoni Torres, doble nominado al Latin Grammy, actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue desplegando su programación estelar para conmemorar su 50.º aniversario y lo hace ahora con la incorporación de Leoni Torres, cantante, músico, compositor y productor cubano originario de Camagüey. Más información.

Johanna Betancor Galindo Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados / LP/DLP Carnaval de Las Palmas 2026: Marc Anthony, Olga Tañón, Luck Ra, Ke Personajes y más artistas confirmados El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, con ‘Las Vegas’ como alegoría, comienza a desplegar sus grandes cartas. La ciudad ya ha confirmado la participación de artistas internacionales de primer nivel que prometen convertir estas fiestas en un evento inolvidable. Más información.

Adzubenam Villullas Nueva Línea se suma al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue dando pistas de actuaciones y conciertos que elevan la temperatura de su 50.º aniversario. La última es la actuación de la orquesta tinerfeña Nueva Línea en la Preselección Drag este viernes, una cita que arranca a las 21.00 horas y a la que se presentan 20 aspirantes para pasar a la gala del próximo 20 de febrero. Más información.

Nayra Bajo de Vera La cola en taquilla para las entradas de la Gala Drag Queen se reduce, pero los tickets online se acaban en minutos La cola en taquilla para comprar las entradas de la Gala Drag Queen se ha convertido en un evento del Carnaval en sí mismo. Así lo desgranan algunos de los más fieles de esta cita anual, que año tras año acampan en el parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria para hacerse con los preciados tickets. Aunque este 2026 se ha reducido la cola respecto a años anteriores, los pases para la preselección 'volaron' frente a un elevado número de personas que pasaron la noche en la calle, esperando al inicio de la venta. Más información.