Héctor Alemán: «El 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas estará muy presente en diferentes actos»

Tomó las riendas del Carnaval el pasado diciembre tras la dimisión de Inmaculada Medina unas pocas semanas antes. ¿Cómo se lo ha tomado?

Para mí supone un reto, porque estamos hablando de la fiesta más importante de Las Palmas de Gran Canaria. Si hay algo que nos define como ciudad es el Carnaval. Además, celebramos el 50 aniversario desde la recuperación del Carnaval en la calle. Es un honor que hayan pensado en mí para estar al frente de esta fiesta. Una fiesta que he vivido desde mi niñez. Aparte, soy de un barrio carnavalero por excelencia, que es La Isleta.

Es decir, no le ha pillado de nuevas la fiesta.

Cuando me nombraron concejal de Carnaval me vinieron a la mente mis primeros momentos en la fiesta que recuerdo como niño. Por ejemplo, estar con mis padres en la calle Juan Rejón viendo la cabalgata y, sobre todo ,el disfraz que tenía; que lo había hecho mi abuela. Ella era costurera y le hizo a mis hermanos un disfraz de mosquetero que fuimos heredando entre hermanos. Todavía lo guarda mi madre en casa.

Suceder a Inma Medina, quien ha estado al frente de la fiesta durante 10 años, que se dice pronto, es otro reto. ¿Cómo lo afronta?

Contando con todo el trabajo bueno que se ha hecho de aquí para atrás, que ha sido mucho, y recogiendo esa estela. Seguiremos fortaleciéndola y avanzaremos con todos los retos y las cuestiones que vayan surgiendo.

¿Le ha pedido consejo?

He podido hablar con ella y sus palabras han sido ‘cuenta conmigo para lo que necesites’. Estoy agradecido por el trabajo que ha hecho durante tantos años. Ahora recojo su estela y seguiremos adelante con las nuevas cosas que vayan surgiendo.

¿Cómo está siendo este arranque del Carnaval de Las Vegas?

Está siendo un poco el reflejo de todo el trabajo que se ha hecho. Este primer fin de semana ha sido muy completo, donde la gente ha abarrotado el parque Santa Catalina. En lo personal estoy muy contento por cómo ha empezado.

¿Cómo ha sido el primer encuentro con los grupos? No siempre es fácil llevar buenas relaciones con murgas y comparsas.

Una de las cuestiones que he querido hacer es tener un contacto con la mayoría de los grupos del Carnaval, porque creo que son el alma de de la fiesta. Tengo que agradecerles por la acogida que me han brindado, que ha sido muy cálida, he sentido mucho apoyo por parte de ellos.

¿Le han trasladado ya alguna demanda?

Algunas con relación a locales de ensayo. Estamos tomando nota para ir solventándolas durante todos estos meses.

¿Habrá novedades en las galas principales, con momentos emotivos por ese 50 aniversario?

Este carnaval lo estoy llamando el Carnaval de las emociones, porque en este 50 aniversario estamos homenajeando a tanta gente que ha contribuido a la fiesta durante tantos años. Por eso empezamos con el pregón de Paco Mario. Pero también será el carnaval de la sorpresa, quedan varias que no puedo todavía desvelar. El 50 aniversario está muy presente en diferentes celebraciones. Quiero reconocer la labor de Josué Quevedo como director artístico que está sacando un partido enorme a todo y también la labor de Carlos Santos, el escenógrafo con este hotel [el escenario de Las Vegas, donde se hizo la entrevista].

¿En este Carnaval habrá alguna impronta suya?

Para esta edición habrá una sorpresa que he querido trabajar en ella y que se conocerá en el transcurso de la fiesta. Es una cuestión demandada desde hace muchos años por la gente de esta ciudad y que será una sorpresa.

¿No puede dar una pista?

[Risas] ¡Qué va! Todavía no.

Héctor Alemán, concejal de Carnaval / Andrés Cruz / LPR

El año pasado batieron récord en cuanto a patrocinadores se refiere. ¿Van a poder igualar la cifra o incluso superarla?

Nuestro carnaval cada vez tiene más proyección y la realidad es que tenemos más patrocinadores. Este año vamos a superar los del año pasado. No puedo dar una cifra exacta todavía porque la fiesta no ha acabado, pero cierto es que es un carnaval que cada vez atrae más, no solo a visitantes, sino también a patrocinadores y esto es un ejemplo de la buena salud que está teniendo y que cada vez despierta más atención y más interés por parte de todos.

Los patrocinadores vienen a compensar el gasto público que se va a hacer, ¿no? El año pasado hubo críticas por parte de la oposición y también ciudadanos de a pie por el coste, en especial de ciertos artistas.

En cuanto al presupuesto hay que esperar que la fiesta pase para cerrar todo, los patrocinios son tanto privados como públicos. Me sorprende la doble moral del Partido Popular que critica una fiesta que hirió de muerte y sentenció el Carnaval de calle que ha sido precisamente este gobierno quien lo ha recuperado. Si hacemos un recorrido por las fiestas populares que hay en otras ciudades españolas, vemos como las Fallas de Valencia cuestan 12 millones de euros. ¿Quién las cuestiona? Y allí gobierna el PP. Hablamos de un carnaval internacional que necesita una inversión. Los costes de la vida han subido; los costes de producción, de artistas. Hay que ir actualizando los precios a esos costes. Pero todo este dinero también vuelve a esta ciudad con 40 millones de euros de retorno. Estos son 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos relacionados con el carnaval. Aparte que es cultura y toda inversión que se haga en cultura es poca, pero es que también genera riqueza y economía.

¿Van a mantener el recorrido de la Cabalgata?

El carnaval se recuperó en La Isleta y la cabalgata seguirá saliendo de allí. Este año recuperamos el recorrido del Entierro de la Sardina y saldrá de la zona del Metropol hacia Las Canteras.

Este año hay nuevos concursos y actos. ¿La fiesta necesita un nuevo giro?

Es una cuestión de seguir enriqueciendo el programa, que es muy completo, pero seguimos pues acercándlo a diferentes sectores de la población. Estrenamos el Carnaval infantil en la plaza de la Feria y el Senior en la del Pilar. Este último estará dedicado a los más mayores de la familia, con un espacio más personal. Aparte tenemos el concurso nuevo de Divas por la corona, que será, también en este 50 aniversario, un homenaje al movimiento transformista que fue el precursor de los drags.

También refuerzan la noche de Transformistas.

El transformismo ha sido clave en el Carnaval. Figuras como Juanito el Pionero o Melo Robaina. Habrá guiños a todas esas personas que durante la dictadura contribuyeron para que la fiesta se mantuviera y después se recuperara. Personajes que han sido claves para entender que esta ciudad sea diversa y orgullosa.

Habló antes de promesas para los próximos meses. ¿Ya están preparando el 2027?

Estamos empezando la edición del 26, pero ya estamos con el pensamiento, yo especialmente, en el año que viene. No tenemos nada materializado por ahora.