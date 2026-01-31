Héctor Alemán, concejal de Carnaval: «Vamos a mover los chiringuitos de la calle Tenerife para garantizar el descanso vecinal»

Todavía quedan un par de semanas para el Carnaval de calle. ¿Están ya hilvanando todo?

Tenemos claras cuáles van a ser las ubicaciones. Hay que diferenciar por un lado el Carnaval de día, que va a estar concentrado en la zona de Santa Catalina y el Carnaval de Noche, que va a estar en la zona Puerto en tres ubicaciones. En la calle poeta Agustín Millares Sall, la plaza de La luz y Manuel Becerra. Como novedad, para salvaguardar el descanso de los vecinos, la zona de chiringuitos de la calle Tenerife y el Mercado del Puerto se quita de ahí y el escenario estará en la calle Poeta Agustín Millares Sall para que el sonido pueda redirigirse hacia la zona del Castillo de la Luz.

¿Cómo será ese cambio?

Estará enfrente del edificio Mapfre. De manera que no se interrumpe el tráfico y el escenario va a estar más retirado de las casas, por lo que todo el sonido estará orientado hacia el Castillo, donde no hay vecinos. Son medidas correctoras que se han tomado de mejora para también conciliar el derecho al descanso de los vecinos y vecinas, pero también procurando el derecho a la ciudad y al disfrute de la fiesta. También se ha hecho una reubicación de los baños químicos, alejándolos más de las viviendas y también los generadores y grupos electró electrógenos, se va a procurar que estén lo más alejado posible.

Han anunciado ya varios artistas, entre ellos Marc Anthony. ¿Tienen más en la lista?

Ya hemos desvelado algunos artistas internacionales. El más fuerte por el que apostamos es Marc Anthony, que lo vamos a tener el 27 de febrero aquí en el parque Santa Catalina. Estamos hablando de un artista con una repercusión que va a ayudar a poner el nombre de Las Palmas de Gran Canaria a nivel internacional. Cuando se anunció ya su red social compartió que iba a estar en este Carnaval. Estamos exportando la imagen de la ciudad y la imagen de nuestro carnaval a todo el mundo. Pero, sobre todo, quiero destacar que la mayoría de los artistas son locales, que el talento local estará presente, pero que también unido a esa proyección de fiesta internacional contamos con algunas estrellas que también nos ayuda a proyectar esa imagen en el mundo.

Esas medidas correctoras que comentaba entiendo que llegan después de mantener reuniones con los vecinos. ¿Cómo han sido? ¿Qué quejas le han transmitido? Y qué les han transmitido por parte del Ayuntamiento.

Desde que he llegado como concejal, para mí ha sido importante el trato personal con los vecinos y vecinas. No solo como edil de Carnaval, sino como del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. Me he podido reunir con diferentes vecinos y algunas comunidades, por ejemplo con la Junta de Obras del Puerto y hemos visto las medidas correctoras del año pasado, se han evaluado y se han mantenido las que han servido y se han mejorado aquellas que a lo mejor había que que mejorar. También he estado con el mercado del Puerto para poder compaginar la zona de ocio con la restauración y con el valor patrimonial que tiene el inmueble; y con vecinos particulares para evaluar, contarles un poco cómo va a ser todo, las medidas de mejora que hemos tenido y también que me trasladen otras.

Héctor Alemán, concejal de Carnaval / Andrés Cruz / LPR

Ha heredado una serie de problemas con los vecinos y causas judiciales, no solo de la etapa de Inma Medina. ¿Cómo afronta esa situación que viene de atrás?

Primero que todo, quiero decir que hay que tener empatía hacia el derecho al descanso que tienen vecinos y vecinas o gente a la que no le guste la fiesta, pero también esa empatía tiene que ser bidireccional. Con todos los vecinos y vecinas que tienen derecho a la ciudad y a su fiesta más tradicional. Hay que que seguir trabajando la escucha. Vamos a cumplir los acuerdos judiciales que se han planteado y seguiremos escuchando a todos los sectores y en todos los sentidos.

Además de Carnaval, lleva el área de Limpieza. Un servicio fundamental en esta fiesta y que está vinculado con las quejas de muchos ciudadanos.

La implicación de los servicios municipales en cuanto al Carnaval es total. Ya hemos tenido diferentes reuniones de coordinación entre todos los servicios municipales, haciendo hincapié especialmente en Limpieza. Un dispositivo especial siempre se realiza durante el antes y el después, poniendo todos los recursos humanos y técnicos para que las calles de nuestra ciudad vuelvan a la normalidad. Eso los vecinos lo han valorado. No obstante, en el debate público cada vez más los vecinos y vecinas están viendo el cambio con la incorporación de estos nuevos efectivos con el contrato de emergencia.

¿Habrá un refuerzo en los dispositivos de limpieza?

Ya se han incorporado al servicio más de 300 personas tanto a recogida como a limpieza viaria, así como la incorporación de maquinaria que también va a ayudar a este dispositivo durante las fiestas. Uno de nuestros grandes esfuerzos es la Gran Cabalgata; y ya el año pasado pudimos sanear en tiempo récord todas las calles del recorrido y también las adyacentes en los distintos barrios.