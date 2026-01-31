Norma Ruiz, candidata a Reina: "Es posible vivir un Carnaval en armonía, hay espacio para todos"

La candidata Norma Ruiz lucirá la fantasía ‘Raffinato’ del diseñador Antonio Ceballos en representación de Gael Automoción y Daque Car.

Fue tercera dama en el Carnaval de 2022. ¿Por qué ha decidido probar suerte otra vez?

Esa vez que me presenté no pude disfrutar de la experiencia por causas ajenas. Y yo soy una persona muy disfrutona, entonces me gusta mucho el proceso, más que la propia gala, porque se va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, con el paso de los años se me quedó esa espinita clavada porque yo soy muy carnavalera, y me daba pena que hubiera acabado así. Un día hablando con mi padre me preguntó, con quién me hubiera gustado presentarme si volviera a la gala. Le dije que con Antonio Ceballos, sin duda, pero como quien habla de qué es lo que vas a cenar. Y me dijo: «Oye, ¿si lo llamamos y se lo proponemos?». Y para mi sorpresa Antonio Ceballos también tenía ese sueño por cumplir y no se lo pensó dos veces en decirme que sí. Ya hace más de un año que estamos con este proyecto. Estoy ilusionadísima.

¿Este año sí está disfrutando de la experiencia?

Llevo más de un año disfrutando como una niña chica. Incluso fuimos juntos a Turquía, que yo no había estado nunca. Me llevó por sitios de compras, de turismo, de amor y cariño. Lo está haciendo todo con mucho mimo y para mí está siendo un proyecto muy especial.

¿Su familia también es carnavalera?

Sí, yo empecé con 18 años, y fui la primera mujer en presentarse en la gala Drag Queen del Carnaval y han estado apoyándome siempre a muerte. Dejaron de salir de fiesta para hacer todo lo posible para ayudarme a estar todos estos años en el Carnaval.

Norma Ruiz, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

¿Qué significa para usted haber participado en la Gala Drag?

Para mí participar en la Gala Drag fue cumplir mi sueño de niña. También los niños sueñan sin límites y nunca pensé que me fueran a poner una barrera. Pienso que pude romper ciertas barreras y me lo ha demostrado la gente, sobre todo las chicas que se están presentando ahora, en especial Drag Shíra, que es como mi hija Drag. Voy con ella siempre que puedo a ayudarla a romper las barreras que quedan, porque todavía a la gente le queda mucho por abrir la mente.

¿Y qué opinaría de abrir la Gala de la Reina a los hombres?

La Reina son mujeres. Que si se hiciera una que fuera del rey, por supuesto, creo que en Maspalomas se ha hecho algo así parecido y en Tenerife también están haciendo esas cositas.

¿Y qué nos puede contar de su fantasía?

Nada (risas). Que salgo en la posición número nueve, que me pueden votar, que se llama ‘Raffinato’ y que estamos haciéndolo con mucho mimo.

También participó en el Carnaval de Maspalomas 2018. ¿Qué tal la experiencia?

Fue muy divertida, porque ese año el diseñador que estaba conmigo para la Gala de Drag de Las Palmas se quedó sin candidata porque se quedó embarazada. Entonces me lo propuso a mí y yo en principio le dije que no, que yo no era Reina. Pero él insistió y a mí que me cuesta poco que me convenzan, le dije que sí. Y el mismo día de la gala le pedí probarme el traje para ver si podía empujarlo. Y cuando abrieron las puertas me empujaron y salí. Fue divertido.

Ha participado en varias galas, ¿le gusta también el Carnaval en la calle?

Me gusta más estar en el backstage, o sea, me gusta participar. A parte de la Gala Drag he estado en comparsas, en el concurso de disfraces adultos, en la escuela de danza de Las Palmas y como muchos de mis amigos son drags, el año pasado estuve bailando con Drag Gio. He bailado un par de veces con High Hill Performance, que es el grupo que dirige Gio Castellano. Y con Drag Tamito, que ganó en Maspalomas y salí con él en su despedida.

Esta edición es el 50 aniversario del Carnaval, ¿qué le inspira poder participar en una gala histórica como esta?

Me inspira todo, porque me faltaba esta experiencia de disfrutarla y de seguir, porque el Carnaval cada vez va creciendo más, ya somos Fiesta de Interés Turístico Internacional y eso es un orgullo, sea el 50 aniversario, el 60 o el 100.

¿Y cuál cree que es la esencia que ha hecho este Carnaval grande en estos 50 años?

La gente que participa en él sanamente porque después siempre hay de todo, sabemos que hay problemas con los vecinos y demás, pero se puede vivir un Carnaval en armonía y hay espacio para todos.