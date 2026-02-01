Carnaval de Las Palmas 2026: artistas confirmados, eventos, galas y toda la información en directo

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Héctor Alemán, concejal de Carnaval / Andrés Cruz / LPR Héctor Alemán, concejal de Carnaval: «Vamos a mover los chiringuitos de la calle Tenerife para garantizar el descanso vecinal» Héctor Alemán se estrena en esta edición como sucesor de Inma Medina al frente del Carnaval capitalino; y lo hace en un marco más que destacable, el 50 aniversario de su recuperación tras el franquismo. Más información.

Adzubenam Villullas Héctor Alemán, concejal de Carnaval. / Andrés Cruz / LPR Héctor Alemán: «El 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas estará muy presente en diferentes actos» Héctor Alemán se estrena en esta edición como sucesor de Inma Medina al frente del Carnaval capitalino; y lo hace en un marco más que destacable, el 50 aniversario de su recuperación tras el franquismo. Más información.

Adzubenam Villullas La Fiscalía investiga los contratos de las fiestas y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias preprocesales por la cuarta denuncia interpuesta por el PP de Las Palmas de Gran Canaria contra la Sociedad de Promoción. La investigación se centra en las fiestas de los distritos de la capital organizadas por la empresa municipal durante 2024 y 2025. La portavoz de los populares en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, así lo anunció este viernes en el pleno de enero mientras solicitaba a la alcaldesa, Carolina Darias, una comparecencia para valorar las conclusiones del fiscal Javier Ródenas emitido a principios de mes, un debate que acabó en un debate bronco entre ambas. Más información.

Aránzazu Fernández Carnaval de Arrecife 2026: pregón de la afilarmónica Los Tabletúos y conciertos Duncan Dhu y Nueva Línea Arrecife ya calienta motores para uno de los eventos más esperados de su calendario festivo. El Carnaval de Arrecife 2026, que se celebrará entre el 6 y el 18 de febrero, llega con una clara apuesta por devolver la fiesta a la calle, revitalizar el centro urbano y conectar a varias generaciones a través de una alegoría cargada de nostalgia: la televisión infantil de las décadas de los 80 y 90. Más información

Nayra Bajo de Vera La emoción en el 'backstage' de la preselección drag: los últimos momentos antes de conocer a los aspirantes El aire se llena de plumas entre bambalinas. La purpurina reluce en los cuerpos de 20 aspirantes y sus bailarines. Las exuberantes coronas se alzan sin límites y el espectáculo no espera. Culos al aire, plataformas de vértigo y atrezzos en movimiento protagonizan el correteo del backstage en la preselección drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. A escasos momentos de salir al escenario de Santa Catalina, donde un público privilegiado espera a descubrir antes que nadie las sorpresas de este año, los artistas y sus equipos se afanan en dejar listos los últimos detalles para bañarse en la luz de los focos, deseando hacerse un hueco entre los concursantes que pasan a la Gala Drag Queen de 2026. Más información

Adzubenam Villullas Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los vecinos de Simón Bolívar que prohíbe la celebración de los mogollones en Santa Catalina desde 2015. La alcaldesa, Carolina Darias, anunció este viernes que se abrirá a estudiar el pacto alcanzado hace una década, cuando los tribunales anularon la fiesta. Lo hace tras participar en el pleno de enero Yacorán Rodríguez, más conocido como Encarna Vals, quien indicó que van a presentar 3.700 firmas de vecinos de la capital solicitando esta petición. Más información

Johanna Betancor Galindo De Marc Anthony a Luck Ra: el Carnaval de Las Palmas 2026 reúne a las grandes figuras latinas El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, con ‘Las Vegas’ como alegoría, comienza a desplegar sus grandes cartas. La ciudad ya ha confirmado la participación de artistas internacionales de primer nivel que prometen convertir estas fiestas en un evento inolvidable. Entre los nombres ya anunciados, Marc Anthony encabeza el cartel como uno de los platos fuertes. El cantante puertorriqueño, ícono global de la música latina, regresará a la isla para ofrecer un espectáculo cargado de salsa, pop y baladas, en un reencuentro con su público canario tras su gira europea de 2024, que comenzó precisamente en Gran Canaria.

Gretel Morales Lavandero Yaiza Caracena, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra Yaiza Caracena, candidata a Reina: "Mis diseñadores presentan a una candidata con un cuerpo normal, no influencer ni que sea conocida" La candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vestirá la fantasía 'Lágrima de cristal' diseñada por Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez en representación de Logitrans Canarias y Carrozas José Halcón. Más información.

Adzubenam Villullas Rosa Delia González, reina Carnaval en 1976. / Andrés Cruz / LPR La historia de Rosa Delia González: la reina 'emérita' del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria La gala de la Reina en la que Rosa Delia González Santana se coronó como soberana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hace ahora medio siglo poco tenía que ver con la actual. En 1976 las carnestolendas estaban en pañales tras 40 años encerradas durante la dictadura franquista y se notaba. «Aquello fue algo improvisado», recuerda ella como si aquel día de marzo de hace 50 años fuera ayer. Tan de imprevisto, que su madre la inscribió en el certamen de un día para otro y el vestido «lo hizo en solo nueve horas». Más información.