Carnaval de Las Palmas 2026: artistas confirmados, eventos, galas y toda la información en directo

Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Carnaval 2026

Carnaval 2026 / LP/DLP

Adzubenam Villullas

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Carnaval de Las Palmas 2026: artistas confirmados, eventos, galas y toda la información en directo

Amanecer Rociero, César Arévalo y Henko Dance Studio, los ganadores del concurso de disfraces adultos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Norma Ruiz, candidata a Reina: "Es posible vivir un Carnaval en armonía, hay espacio para todos"

Héctor Alemán, concejal de Carnaval: «Vamos a mover los chiringuitos de la calle Tenerife para garantizar el descanso vecinal»

Héctor Alemán: «El 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas estará muy presente en diferentes actos»

La emoción en el 'backstage' de la preselección drag: estos son los aspirantes que pasan a la Gala Drag Queen

Yaiza Caracena, candidata a Reina: "Mis diseñadores presentan a una candidata con un cuerpo normal, no influencer ni que sea conocida"

Las Palmas de Gran Canaria revisará el acuerdo que prohíbe los mogollones en Santa Catalina

