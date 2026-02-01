Amanecer Rociero, César Arévalo y Henko Dance Studio, los ganadores del concurso de disfraces adultos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

César Arévalo, con la fantasía As de deseo, se alzó este sábado con el primer premio del Concurso de Disfraces Adultos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en la modalidad individual, el Juanito El Pionero, mientras que Henko Dance Studio, que lució la alegoría Viva Glam Vegas, de Josué Alonso, hizo lo propio en la modalidad de coreografías de grupos.

Además, Amanecer Rociero, con Desde el desierto hasta Las Vegas en un cálido amanecer, de Saray Medina y Pepi Blanco, consiguió el primer premio al mejor disfraz de grupos.

Un espectáculo marcado por el fenómeno drag

El espectáculo que se desarrolló en el escenario de Santa Catalina sorprendió al público por la complejidad de las alegorías y las puestas en escena de sus participantes, así como la influencia del fenómeno drag, que ha transformado este certamen que comenzó siendo un desfile de personas y grupos disfrazados a ser un despliegue de elaboradas coreografías. Durante dos horas, siete concursantes individuales y 19 conjuntos mostraron en el hall del hotel de las carnestolendas capitalinas sus alegorías y los montajes con los que aspiraban a alguno de los premios, arropados por los cientos de personas que se acercaron hasta este rincón de Las Palmas de Gran Canaria para vivir en directo este concurso y que no dejaron de gritar y animar en ningún momento.

Carolina Darias y César Arévalo, ganador del premio al mejor disfraz individual. / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Finalmente, el jurado formado por Samanta Sánchez, directora de la academia Nahia Dance Studio, David Suárez, coreógrafo y profesor de la escuela Aquí se baila, Cristina Marrero, modista y diseñadora, Jordan Armas, CEO de Vibrante Agency, Adolfo Martín, experto en imagen, Montse González, maquilladora y costurera, y Paco Medina, pregonero de este año, decidió que César Arévalo, Henko Dance Studio y Amanecer Rociero eran los merecedores de los primeros premios.

Resto de premiados en modalidad individual

En la modalidad individual, además, Ione López, con un diseño de Jonás Hernández con una estética muy similar a las candidatas a Reina del Carnaval titulado Todo al rojo, y el patrocinio de Fisco King Burger, se llevó el segundo premio al disfraz individual, seguido por Kilian León, que con la fantasía Más allá de los deseos, diseñada y patrocinada por Acedante TC, llenó el escenario de acrobacias y la magia de Aladine.

Clasificación en coreografías y diseño

En cuanto a los grupos, el segundo puesto de coreografía recayó en Danza Las Palmas con ¡Vivan las novias, viva Las Vegas, viva la vida!, una propuesta que partió del blanco de los trajes de novias y acabó siendo una explosión de colores con disfraces de fichas de juego, máquinas tragaperras, cabareteras y hasta un Elvis con una ruleta por capa. El diseño era propio en colaboración con Teatrapos. También el color fue protagonista del disfraz del grupo que ocupó el tercer lugar: Amanecer Rociero, ganador del premio al mejor disfraz. Diseñado por Saray Medina y Pepi Blanco, y con el verde y naranja como protagonista, presentaba a vaqueros y cabareteras, a Elvis, unos novios y hasta dos extraterrestres.

Por último, entre los galardonados por el diseño de las fantasías se encuentra Uniks, que en representación de la Escuela de Danza Urban Family y bajo el lema All in al Carnaval subió al escenario a una Marilyn que cantó el cumpleaños feliz al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sobre una tarta e hizo bailar a Elvis y cabareteras con espadas láser, incluidas.

Ambiente festivo hasta el final

Danza Las Palmas, que se había hecho con el segundo premio de coreografía, se llevó para casa también el tercer puesto en esta modalidad.

Mientras el jurado deliberaba, Las chicas del swing y Leyenda joven hicieron bailar al público asistente.