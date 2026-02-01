Guacimara Guedes, candidata a Reina: "Ya era hora de que alguien en mi rango de edad se presentara"

La candidata lucirá el diseño 'El despertar de un sueño' de Ramón Guedes González con el patrocinio de Guedes & Hernández Brokers y Grupo Miguel León S.L..

Usted se presentó al Trono Infantil cuando tenía 11 años, ¿cómo fue esa experiencia?

Mi familia es muy carnavalera y a mí eso me lo inculcaron desde pequeña. Yo recuerdo mi infancia rodeada de toda mi familia cosiendo en el salón de casa de mi abuela. Ellos me presentaban en todos los concursos que se enteraban hasta que se nos hizo un poco pequeño y decidimos presentarnos al de Las Palmas de Gran Canaria. Me presenté dos años y en el segundo fui primera dama. Pero no solo fue eso, sino que después del Carnaval pasaron muchísimas cosas y muchísimas vivencias que todavía me traen más recuerdos y más añoranza con todo lo vivido.

¿Qué papel ha jugado el Carnaval en su vida?

Fue fundamental, nuestra intención era presentarnos siempre hasta que yo fuera la reina. Pero lo es cierto que ya iba cumpliendo años, yo ya no encajaba en las infantiles y teníamos que esperar, pero en ese periodo falleció mi abuela. Ella era un pilar fundamental porque era en el salón de su casa donde se hacían todos los vestidos. Y mi tío, que es el diseñador de mi fantasía, dijo que nunca más iba a volver a diseñar, que ya no quería saber nada del Carnaval. Hasta este momento que se ha jubilado. Han pasado 35 años y al final lo he convencido para que vuelva a soñar conmigo y que vivamos juntos la experiencia desde otro punto de vista, con una madurez y con una capacidad de disfrutar las cosas más intensa.

¿Le costó convencerle?

Tampoco tanto. Yo realmente siempre tenía la ilusión de que mi hija viviera lo mismo que yo, pero al final ella no sentía el Carnaval como yo. Esto que pasa con los hijos, pero está bien cada uno es como es. Entonces desde que vi que eso era imposible, yo me candidaté en la lista de mi tío como posible participante. Él me lo contó de una manera muy especial, porque fue en el Día de las Madres, que me trajo un poquito de atrezo del vestido cuando yo ni siquiera sabía que había empezado a hacerlo y me lo regaló. Y yo le dije: «¿Y esto, qué es?» Estaba asombrada aunque ya intuyendo un poquito lo que me quería decir, pero sin la afirmación definitiva. Y me dijo: «Tu traje del Carnaval».

¿Cómo se sintió en ese momento?

Yo tengo 46 años y no sé si soy la candidata de la gala más mayor que ha pasado por el Carnaval. Así que no te voy a mentir, me dio un poquito de vértigo por las inseguridades y el miedo por el hecho de presentarte con gente tan joven. Porque aunque esto va de una competición entre diseñadores, cierto es que la imagen que últimamente (aunque cada vez menos por suerte) se proyecta en las candidatas es una imagen muy relacionada con la belleza estética. Yo tampoco es que tenga nada que envidiar para mi gusto. Yo me siento muy feliz como soy, pero sí que es verdad que no tengo la edad de las candidatas que hasta ahora se estaban presentando. Pero también sentí que era una responsabilidad y a veces la vida te pone oportunidades y hay que aprovecharlas. Hace tiempo que el rango de edad entre 40 y 55 estaba desierto y ya era hora de que alguien se presentara y que nos diera visibilidad, porque también tenemos derecho.

Cada vez hay más presión social sobre la edad de las mujeres...

Justo el otro día me mandó una foto una amiga que me salió en esto que te sale del móvil de hará cinco años. Y no estaba en un buen momento de su vida físicamente y ahora está espectacular, está guapísima. Yo le decía que a veces la belleza no tiene nada que ver con la edad. Yo en estos 46 años me siento más contenta conmigo misma que nunca, me siento muy feliz con la mujer que soy, con lo que he conseguido, y con cómo estoy a nivel mental. Estoy, creo, que en el mejor momento de mi vida. Incluso físicamente.

¿El recuerdo de su abuela está más presente ahora que se han presentado?

En el taller hemos tenido siempre la foto de mi abuela y siempre nos ha acompañado. Y creo que no hay nada que la haría más feliz en este momento, que ver a todos sus hijos sentados en una mesa, bromeando, tomando café, comiendo queques, y viéndonos prácticamente todas las tardes.