Las murgas toman el Hotel LPGC Palace para poner la nota de humor y crítica social al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria afronta una de sus semanas centrales con una intensa agenda de concursos que reúne a murgas, comparsas, mascotas y candidatas a Gran Dama en el entorno del parque Santa Catalina. Coincidiendo con la tercera semana de apertura del Hotel LPGC Palace, la capital grancanaria concentra varias de las citas más esperadas del programa del Carnaval de Las Vegas, todas ellas con retransmisión en directo a través de Televisión Canaria.

Cuatro fases para el Concurso de Murgas

La competición murguera se desarrollará entre el lunes 2 de febrero y el jueves 5, con la participación de 18 murgas que buscarán un puesto en la final del sábado 7 de febrero. El certamen, patrocinado por Lidl, se estructura en cuatro fases consecutivas que comenzarán cada noche a las 21:00 horas, con presentación de Baby Solano.

La primera fase contará con las actuaciones de Los Nietos de Sarymanchez, Trabalonas, Gambusinos, Las Crazy Trotas y Los Chacho Tú. En la segunda jornada subirán al escenario Majaderos, Las Quisquillosas, Los Twitty’s, Las Despistadas y Los Chancletas. El miércoles será el turno de Legañosas, Traviesas, Golisnionas y Los Serenquenquenes, mientras que la cuarta fase reunirá a Los Star —fuera de concurso en interpretación—, Lady’s Chancletas, Kikirinietas, Los Trapasones y Los Legañosos. El orden de actuación responde al sorteo celebrado el 20 de diciembre.

Final murguera y Concurso de Comparsas

La final del Concurso de Murgas tendrá lugar el sábado 7 de febrero, con Daniel Calero como maestro de ceremonias. Abrirá la gala Los Nietos de Kika, la murga más veterana entre las agrupaciones activas, antes de las ocho finalistas seleccionadas por el jurado.

Esther Medina Álvarez

Un día antes, el viernes 6 de febrero, el protagonismo será para el Concurso de Comparsas adultas. A partir de las 21:00 horas, desfilarán por el escenario Yoruba, Nasáu, Guaracheros, Kisamba, Cayo Mambí, Baracoa y Chiramay, en un espectáculo conducido por David Perdomo y Ana Trabadelo.

Carnaval canino y gala de la Gran Dama

La mañana del domingo 8 de febrero estará dedicada al Carnaval canino, que se celebrará en el hall del Hotel LPGC Palace con la participación de 12 perros acompañados por sus dueños. El acto volverá a estar presentado por Baby Solano, con música de Dj Toni Bob, y contará con la colaboración de Fred Olsen, que entregará al ganador un viaje interinsular para dos personas y su mascota.

La jornada dominical concluirá con la elección de la Gran Dama del Carnaval, en la que competirán 11 candidatas a partir de las 21:00 horas en el escenario de Santa Catalina. La gala será presentada por Wendy Fuentes e Ibán Padrón, con el apoyo de Hebe, Centro de Envejecimiento Activo.

Once candidatas y un orden ya definido

El orden de salida, fijado en el sorteo del 24 de enero, incluye a representantes de asociaciones, distritos y entidades privadas, con diseños que van desde propuestas inspiradas en la iconografía de Las Vegas hasta alegorías de renovación y fantasía. Entre ellas figuran Beatriz Alonso Pérez, Ángela del Rosario Tavío Medina, Dolores Arbelo del Rosario, Victoria Roldán Espino, Elisa Domínguez Santiago, María Luisa Jeres Cabrera, Paqui Guarda Diepa, Sonia Acosta Díaz, Carmen Rosa Toledo López, Aristela González Jaizme y Candelaria Cruz Cabrera.

Con esta programación, el Carnaval capitalino encara una semana decisiva que combina competición, espectáculo y participación ciudadana, consolidando a Santa Catalina como epicentro de las principales citas del calendario festivo.