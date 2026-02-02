El alegato de una abogada en defensa del Carnaval: "Una minoría ha decidido que el ruido molesta más que la identidad de un pueblo"

Las denuncias al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria encuentran cada vez más opositores. Una de las voces que ha protagonizado los alegatos en favor de las fiestas es la de la abogada Isabel Miranda, cuya defensa de las carnestolendas ha logrado hacerse eco en redes sociales. Pero fue durante su intervención en el espectáculo de Trabalonas, en la primera fase de murgas celebrada este lunes, cuando pronunció un contundente discurso que se posicionó en contra de las reiteradas demandas en el mismísimo epicentro de Santa Catalina: "No voy a permitir que nos roben el Carnaval poco a poco".

La abogada, que actualmente está estudiando los casos desde una perspectiva jurídica, reivindicó que las denuncias pretenden "recortar cultura, apagar el arte, frenar a un pueblo e impedir que el Carnaval despliegue todo lo que es capaz de ser". Recordó que las carnestolendas capitalinas son patrimonio cultural inmaterial de España, además de fiesta de Interés Turístico Internacional, a lo que añadió: "Junto con nuestros equipos deportivos, es de las pocas identidades que le quedan al canario".

En esa línea, Miranda matizó que es "una minoría muy pequeña" la que "ha decidido que, durante un mes al año, el ruido les molesta más que la identidad de un pueblo. El Carnaval siempre ha sido nuestra cultura".

La letrada pretende asesorar de forma gratuita a las agrupaciones que quieran sumarse a la "defensa" del Carnaval

Fue a partir de los distintos pronunciamientos de la abogada en redes sociales que la murga Trabalonas contactó con ella para ofrecerle dos minutos de su tiempo en la primera fase del concurso. Miranda, por su parte, los empleó para invitar a la ciudadanía a "unirse al movimiento" en defensa de las fiestas: "Mi única ideología es que soy canaria y que el Carnaval es libre".

Fuera del escenario y de la emoción del momento, la abogada explica que sus motivaciones no están ligadas a ninguna sigla política. "Es cierto que el Ayuntamiento tiene su defensa, pero considero que debe haber más participación ciudadana en el procedimiento. El Carnaval también tiene que defenderlo el pueblo", relata.

"No se puede cambiar la ubicación del Carnaval o reducir el horario por una minoría", apunta Miranda

Por ese motivo, insiste en que "se deberían personar agrupaciones como comparsas o murgas, que le dan vida al Carnaval y tienen derecho legítimo a ser parte", si bien "estas asociaciones no tienen medios económicos para hacer frente a una defensa jurídica".

De ahí nace su empeño por ofrecerles un asesoramiento de forma desinteresada. Así pues, asegura que va a ofrecer apoyo jurídico, de forma altruista, a las distintas agrupaciones que decidan implicarse en las causas abiertas asociadas a estas fiestas.

"El Carnaval forma parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo y no puede denostarse como se está denostando. No se puede cambiar la ubicación o reducir el horario por una minoría", sentencia, para concluir que las carnestolendas son un buen pedazo de "identidad y cultura" de la población canaria.