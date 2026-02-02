El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra el futuro con la energía de las comparsas infantiles

El color, el ritmo y las amplias sonrisas llenaron este sábado el hall del Hotel LPGC Palace del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria gracias a la energía y alegría de los 126 componentes de las cinco comparsas infantiles que regalaron al público un espectáculo con el que demostraron que la fiesta que cumple este año los 50 años tiene mucho futuro por delante.

La primera en subir al escenario fue Brisa del Volcán, formada por una veintena de niñas y niños, entre los que se encontraban algunas de solo tres años de edad que se ganaron el aplauso y los vítores de los espectadores.

Ataviados con una fantasía de color blanca con brillos planteados y repleta de plumas celestes y azules diseñada por Adela Andrés Quintana y con el tema 23 de 50, esta agrupación del Paseo de San José ofreció el espectáculo Las Vegas, de Adela y Ana Molano.

Rayo de Luna Junior y Yurimagua Junior

Los siguientes en subirse al escenario fueron los componentes de Rayo de Luna Junior, una agrupación del Risco Negro, con una fantasía de Josefa Ventura, Zuleima Carmona y Gema del Mar Martín titulada Todo al brillo, que incluía numerosas referencias a los grandes casinos de Las Vegas, además de plumas y colores llamativos como el fucsia y el verde limón.

Componentes de la comparsa Rayo de Luna Infantil / Andrés Cruz

Sus 20 bailarines escenificaron las coreografías creadas por Yéssica Hernández Desde el Risco Negro hacia Las Vegas a bailar y a disfrutar.

Vestidos de rojo y plateado y con una energía desbordante salieron al escenario del parque Santa Catalina Yurimagua Junior, que contó con el apoyo de un grupo de gimnastas que arrancaron el aplauso con sus saltos y acrobacias.

Esta comparsa llega a ‘Las Vegas’ desde el polígono de San Cristóbal con la fantasía El regalo de la vida, diseñada por su director, Giovanni Royo Valido, y que incluía varios vestuarios repletos de plumas y colores metálicos.

Las coreografías, responsabilidad de Lucía Velazco se agrupaban bajo el lema Nadie dijo que era fácil, pero tampoco difícil, y dieron la bienvenida al ocaso en este rincón de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras concluir su actuación, aseguraron que son muy carnavaleros y que a pesar de que esta comparsa solo tiene un año de historia, han venido para quedarse.

Tropicana Infantil y Los Lianceiros Junior

Desde el municipio tinerfeño de Candelaria llegó la comparsa que actuó en cuarto lugar, Tropicana Infantil. Sus 30 componentes interpretaron el espectáculo Del Trópico venimos y en Tropicana infantil bailamos, con un vestuario diseñado por Jorge González Santana con el nombre Al mejor son del Trópico y demostrando la veteranía de este grupo fundado en la década de los 90 y cuenta con su propia batucada y canción.

El colorido espectáculo concluyó con la comparsa teldense Los Lianceiros Junior, procedente del barrio de Jinámar, donde existe una gran tradición carnavalera. Fundada en 2013, cuenta con 26 integrantes que se ganaron el aplauso del público con la puesta en escena creada por Samuel González Rodríguez con el título Aquí me quedo y los diseños de José Fuentes y Orlando Donate, que lleva el lema Con sabor a Carnaval, que combinaba los colores metálicos con los tules de tonos turquesa y grandes plumas en los brazos y los tocados de colores lilas, fucsia y turquesa.

Retransmisión y autoridades

La exhibición de comparsas infantiles pudo seguirse en directo desde el canal YouTube de RTVC y será retransmitido en esta televisión el 7 de febrero.

Entre las los familiares y amigos que se acercaron al parque se encontraban la alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán.