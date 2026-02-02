Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo: primera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Las murgas toman Santa Catalina: en directo la primera fase del Carnaval de Las Vegas

Directo: Primera Fase Murgas adultas Carnaval Las Palmas de GC 2026 / RTVC

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El parque Santa Catalina acogr desde este lunes, 2 de febrero, el certamen de murgas adultas de la presente edición del Carnaval de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El concurso, que se divide en cuatro fases y final, contará con la participación de un total de 18 formaciones que buscarán un puesto en la final del sábado, 7 de febrero.

La primera fase contará con las actuaciones de Los Nietos de SarymanchezTrabalonasGambusinosLas Crazy Trotas y Los Chacho Tú. El orden de actuación responde al sorteo celebrado el 20 de diciembre.

Noticias relacionadas

En este directo te contamos las actuaciones y mejores momentos de esta primera fase del concurso de murgas.

