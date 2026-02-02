Evelyn Moreno, candidata a Reina: "Todas somos afortunadas de estar en esta edición tan importante"

Evelyn Moreno vestirá la fantasía ‘Esencia’ de Juan Miranda Artiles con el patrocinio de Pescados Oliver Miranda Artiles y Atrium veterinarios.

¿Por qué decidió presentarse este año?

No lo decidí, me tocó. Al final todo pasa por algo y tenía que ser para mí este año. Me lo propusieron y no lo dudé en ningún momento.

¿Ya conocía a su diseñador?

Sí, porque era un amigo de un amigo y desde el principio les estaba ayudando con el traje, así que al final fui yo la candidata.

¿Qué relación tiene con el Carnaval?

Desde pequeñita he participado en las comparsas, he estado en infantiles y después en adulta. Y siempre he estado bailando en las distintas galas, oberturas, concursos, distintos distritos y pasacalles.

¿Con cuántos años empezó?

Muy pequeña con unos siete u ocho años.

¿La pasión por el Carnaval le viene de familia?

Sí, mi hermana era la que bailaba en la comparsa y como yo era la pequeña, me metieron con ella. Desde siempre en mi casa se ha vivido el salir a la calle y hacernos el disfraz en casa. Como hemos estado en una comparsa mi madre siempre acababa yendo a ayudar a hacer el vestuario, y nos acompañaba a las actuaciones y los pasacalles. Ahora también está toda mi familia volcada conmigo.

Evelyn Moreno, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

¿Cómo se sintió cuando le propusieron ser candidata?

Muy feliz, al final es el sueño de mi vida, es una oportunidad muy grande para todo el mundo que viva el Carnaval como lo hago yo. Es una oportunidad que no hay que desaprovechar.

¿Y qué nos puede comentar de su fantasía?

Es una fantasía que va mucho conmigo, me siento muy identificada, ya verán que la propuesta es diferente, muy bonita y nos representa a todos mucho.

¿Por qué cree que nos representa a todos?

Son secretos. Es muy identificativo de la Isla.

¿Cómo de importante cree que es sentirse identificada con el traje que lleva?

Al final lo haces tuyo y lo llevas con más orgullo y más ilusión.

¿Cuáles son los Carnavales más bonitos que recuerda?

Cuando era pequeña en las comparsas infantiles porque era un juego. Ibas a bailar, hacías un montón de amigas, ibas a las actuaciones, a los pasacalles y al final nunca lo tomabas como una competición, sino como un juego. Yo siempre priorizaba los ensayos, las actuaciones, los pasacalles que salir a la calle a jugar. Al final la comparsa siempre ha sido como mi juego.

La gala de la Reina también es una competición, pero ¿se lo está pasando bien?

Sí, mis compañeras son muy buenas. Veo que todas vamos con una ilusión muy grande y el compañerismo se nota.

¿Y qué ha aprendido de esta experiencia?

He aprendido muchas cosas. La verdad es que es muy distinto presentar algo tú sola que con un grupo como pasa en las comparsas. Entonces, aprendes a controlarte a ti misma.

Es el 50 aniversario de la fiesta, ¿qué implica para usted estar en una edición tan especial?

Será un año para recordar. Todas las candidatas somos afortunadas de estar en esta edición tan importante.

¿Y qué cree que ha hecho grande al Carnaval en estos 50 años de tradición?

Sacar a toda la ciudad a la calle, donde todo el mundo está divirtiéndose y disfrazados con ganas de pasárselo bien y de hablar con la gente. Muchas personas salen de sus trabajos y van directamente a la calle a pasárselo bien. El Carnaval es bastante importante y deberíamos darle el valor que se merece. Esta fiesta ha conseguido muchos logros de galas con récords en cuanto a virales y drags icónicos, así como Reinas.