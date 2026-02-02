Arranca la primera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, orden y dónde verlo en directo

El Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 levanta el telón este lunes 2 de febrero, a partir de las 21:00 horas, desde el Parque de Santa Catalina, epicentro de las carnestolendas capitalinas. Se trata de uno de los eventos más esperados del programa oficial del Carnaval, que este año celebra su edición bajo la alegoría «Las Vegas».

La primera fase reunirá sobre el escenario a cinco murgas adultas que competirán por ganarse un puesto en la final y conquistar al público con su ingenio, crítica social y humor afilado.

Orden de actuación de la primera fase de murgas

La noche inaugural contará con el siguiente orden de actuación:

Los Nietos de Sarymanchez Las Trabalonas Los Gambusinos Las Crazy Trotas Los Chacho Tú

Desde la murga inaugural hasta la última actuación, el público podrá disfrutar de letras cargadas de ironía y referencias a la actualidad social y política del último año, una de las señas de identidad de este certamen histórico.

Un certamen con casi 50 años de historia

El concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los más emblemáticos de Canarias. Su primera edición se celebró en 1977 y, desde entonces, se ha consolidado como una cita imprescindible dentro de las fiestas, congregando a miles de aficionados tanto en el recinto como a través de las retransmisiones en directo.

Las agrupaciones llevan meses de preparación para afinar voces, letras y puestas en escena que convierten cada actuación en un auténtico altavoz de la actualidad, siempre desde la sátira y el humor.

Cuatro fases y una gran final

En esta edición de 2026, el concurso se desarrollará a lo largo de cuatro noches de fases previas, todas ellas en el Parque de Santa Catalina, y culminará con la gran final, prevista para el sábado 7 de febrero, en la que competirán las murgas mejor puntuadas por el jurado.

El certamen contempla premios de interpretación y vestuario, además de galardones a la mejor letra y el premio de la crítica. Como aliciente añadido, las murgas ganadoras participarán posteriormente en la Gala de la Reina del Carnaval 2026.

Dónde ver en directo la primera fase de murgas

El concurso podrá seguirse en directo a través de RTVC y desde LA PROVINCIA / DLP que irá narrando en tiempo real lo mejor de cada murga.