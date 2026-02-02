La Reina Letizia en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: un momento histórico

El Archivo RTVE Canarias vuelve a poner en valor la memoria audiovisual de Canarias al rescatar, veinticinco años después, unas imágenes históricas emitidas en Con plumas y a lo loco. En ellas aparece la Reina Letizia Carnaval en su etapa como Letizia Ortiz periodista, informando para RTVE desde el Carnaval de Las Palmas de 2001, una edición inolvidable inspirada en el mundo del circo.

Corría el inicio del nuevo milenio cuando Letizia Ortiz, aún lejos de imaginar su futuro como Reina de España, desarrollaba su carrera periodística en RTVE. En aquel momento formaba parte del equipo del Telediario y fue enviada a Las Palmas de Gran Canaria para cubrir uno de los eventos más emblemáticos y multitudinarios de la ciudad: su Carnaval. La edición de 2001, dedicada al universo circense, llenó las calles de color, disfraces exuberantes, comparsas y murgas, convirtiendo la capital grancanaria en un gran escenario al aire libre.

La Reina Letizia, reportera en pleno Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las imágenes, ahora rescatadas del archivo, muestran a una joven Letizia ejerciendo con naturalidad y profesionalidad su labor informativa en pleno ambiente carnavalero, micrófono en mano y rodeada de participantes y espectadores. Un testimonio audiovisual que no solo resulta llamativo por la figura que hoy encarna, sino también por el valor documental que aporta sobre cómo se vivía el Carnaval hace un cuarto de siglo.

El programa especial Con plumas y a lo loco, emitido recientemente por RTVE Canarias, ha sido el espacio elegido para recuperar este momento. El formato, que repasa episodios, anécdotas y recuerdos vinculados a la fiesta carnavalera, ha puesto el foco en el papel fundamental del archivo como herramienta para preservar la historia social, cultural y festiva de las Islas. La aparición de la Reina Letizia en estas imágenes se convierte así en un símbolo del paso del tiempo y de la evolución tanto personal como colectiva.

El Carnaval de Las Palmas y la Reina Letizia, un tesoro del archivo de RTVE

La directora regional de RTVE en Canarias, Francisca González, quiso subrayar esta idea a través de una publicación en Facebook que acompañó la emisión del programa. “¿Por qué RTVE es lo que es? Porque somos la memoria de Canarias y eso incluye los Carnavales. Nuestro archivo vale oro. Miren a la Reina, entonces reportera del Telediario, cubriendo los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy se lo contamos en el programa Con plumas y a lo loco”, escribió González, poniendo en valor el trabajo silencioso y constante que se realiza desde el área documental.

El rescate de estas imágenes no solo despierta curiosidad y nostalgia, sino que refuerza el papel del Carnaval como uno de los grandes ejes identitarios de Canarias. A través del archivo de RTVE se pueden reconstruir décadas de historia festiva, observar la evolución de los diseños, de la música, de las tradiciones y también de la forma de comunicar y contar la actualidad.

La Provincia

De periodista a Reina: Letizia y el Carnaval de Las Palmas como símbolo del tiempo

Además, el hallazgo conecta el pasado y el presente de una figura pública que hoy representa a la Corona española, pero que entonces recorría las calles de la capital grancanaria como una periodista más, acercando a los espectadores de toda España la esencia del Carnaval. Un detalle que añade una dimensión humana y profesional a su trayectoria.

Veinticinco años después, estas imágenes recuperadas confirman que el archivo de RTVE no solo guarda vídeos, sino memoria viva. Una memoria que permite entender quiénes fuimos, cómo celebrábamos y cómo contábamos nuestras historias. Y en ese relato, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a ocupar el lugar que le corresponde: el de una fiesta capaz de trascender el tiempo y sorprender incluso décadas más tarde.