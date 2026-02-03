El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca una pareja para casarse en la Gala de la Reina y volar a Las Vegas

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria lanza una nueva iniciativa dirigida a las parejas que quieran vivir una experiencia única dentro del programa oficial de las fiestas. La organización busca una pareja que protagonice un enlace simbólico en directo durante la Gala de la Reina, que se celebrará el 13 de febrero.

El acto tendrá lugar sobre el escenario del evento y formará parte del desarrollo de la gala, uno de los momentos más destacados del Carnaval. La pareja seleccionada participará en una ceremonia simbólica ante el público asistente y la audiencia que siga la retransmisión.

Un premio con destino internacional

Además del enlace simbólico durante la gala, la iniciativa incluye como premio dos billetes de avión a Las Vegas, ciudad en la que la pareja podrá formalizar su casamiento. La acción combina el carácter festivo del Carnaval con una propuesta experiencial vinculada al viaje y al simbolismo del matrimonio.

Requisitos y forma de participación

La participación se realizará a través de Instagram y estará abierta únicamente a personas mayores de 18 años, con cuentas reales, públicas y activas.

Para optar a la selección, las parejas deberán:

Seguir la cuenta oficial @lpacarnaval

Publicar un Reel en el que se presenten como pareja

en el que se presenten como pareja Etiquetar a @lpacarnaval y a la persona con la que participan

y a la persona con la que participan Explicar brevemente su historia, incluyendo cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan juntos y los motivos por los que consideran que deben ser la pareja elegida

La organización valorará especialmente la originalidad, la creatividad y la vinculación con el espíritu del Carnaval.

Consulta de las bases

Las bases completas de la iniciativa, así como los plazos y condiciones de participación, pueden consultarse en el enlace disponible en el perfil oficial de Instagram del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Con esta propuesta, el Carnaval incorpora una acción dirigida a implicar al público y sumar nuevas experiencias a su programación oficial.