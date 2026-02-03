Directo: Segunda fase del Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 celebra este martes 3 de febrero su segunda fase. A partir de las 21.00 irán subiendo al escenario del Parque Santa Catalina para cantar durante media hora otras cinco de las 19 murgas que actúan en las cuatro fases de este año. Ellas son Majaderos, Las Quisquillosas, Los Twitty’s, Las Despistadas y Los Chancletas. Lucharán por un puesto en la Final, que se disputará entre las ocho mejores murgas de las cuatro fases que hay este año, una de las novedades del concurso en esta edición. La Final se celebra, de acuerdo con el programa del Carnaval, el sábado 7 de febrero. Si eres murguero a rabiar y quieres saber todo sobre el certamen desde aquí puedes revivir la retransmisión de la primera fase.