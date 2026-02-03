Estrella Jiménez, candidata a Reina: "No me quites un escenario ni una purpurina, ni un brillo porque así soy yo"

Estrella Jiménez saldrá al escenario con la fantasía ‘Alquimia’ del diseñador Josué Saavedra Suárez con el patrocinio de Clínicas Doctora Hernández.

¿Qué es lo que más le gustaba de las galas de la Reina durante su infancia?

Yo soy muy carnavalera y llevo actuando desde los 12 años en las oberturas del Carnaval, tanto de la Reina como de los Drag Queen, entonces yo también quería vivir esa experiencia. Me llamaba la atención.

¿Es diferente participar en las oberturas a convertirse en candidata a Reina?

Es totalmente lo contrario porque yo siempre estoy volando, colgada boca abajo, con la pierna para arriba o actuando y ahora tengo que llevar un traje, bailar, y hacer playback. Es totalmente lo contrario.

Es usted acróbata, ¿cómo surgió su pasión por esta disciplina?

Estuve desde los tres años en gimnasia rítmica y a partir de los 16 me formé como acróbata profesional en Nueva York, Las Vegas, Madrid y Chicago. A partir de ahí empecé a trabajar como bailarina y acróbata y también tengo una escuela. Desde pequeña es algo que llevo en las venas, soy artista desde chiquitita.

Estrella Jiménez, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / José Carlos Guerra

¿Por qué abrió una escuela?

Soy una persona que siempre quiere más y más y más. No soy una persona conformista, siempre estoy intentando evolucionar. Yo hace cuatro o cinco años fui a Got Talent y quedamos finalistas y a partir de ahí nos fue muy bien porque empezamos a trabajar fuera un montón. A partir de ahí pensamos que era el momento de poder enseñar un poquito de nuestro arte a niños. Y creo que es lo mejor que hemos hecho hasta ahora.

¿Ser acróbata le está ayudando en su candidatura a Reina de alguna manera?

Todo está enlazado, todo ayuda, todo suma. A mi diseñador y mi patrocinadora los conocí en este mundo. Además, gracias a Dios estoy preparada físicamente porque entreno un montón y creo que es lo más importante.

Fue un poco golpe de suerte, ¿no?

Hace unos años me lesioné y conocí a mi patrocinadora y al cabo de unos años ella fue Reina en Maspalomas, que es Sarina [Hernández]. Y a partir de ahí, fui un poco cabezuda diciéndole que me encantaría presentarme y que me patrocinara.

¿Le ha dado algún consejo su patrocinadora?

Ella siempre me dice que lo disfrute, que sea yo y que lo viva porque se pasa en nada. Son dos minutos y te quedas con ganas de más.

Usted es de Maspalomas, ¿ha pensado presentarse también en su municipio?

Sí, pero me encantaría ganar en Las Palmas para no presentarme a Maspalomas, pero obviamente, si no ganara me presentaría. Pero la idea es ganar.

¿Qué nos puedes contar de su fantasía?

No te puedo contar mucho porque es top secret hasta el día 13, pero sí te digo que es muy especial tanto para mi diseñador como para mí. Sobre todo para mí porque mi diseñador no hace un traje sin antes conocer la historia de la candidata y la verdad es que tiene mucha historia porque me define. Alquimia significa superación personal, es algo que no se ve, pero sí se siente.

¿Y en qué considera que se ha superado en su vida?

No he tenido una vida muy fácil, pero me he superado en todos los aspectos, en el plano profesional y personal. Cuando tienes una vida así al final no es fácil buscar el camino adecuado, creo que he tenido suerte con la gente que me rodea y que tengo a mi alrededor. También soy de ideas claras que si quiero esto, voy a por ello hasta que lo consigo.

¿Es más de Carnaval en la calle o de galas?

Soy de escenario. A mí no me quites un escenario ni una purpurina, ni un brillo porque así soy yo. Lo que me representa es que soy artista.

¿Cuáles son los primeros Carnavales que recuerda?

El primer Carnaval que recuerdo fue cuando tenía 13 años que hice la obertura en Maspalomas y fue inolvidable. Fue como ¡guau! porque el escenario era tan grande y yo me veía tan chiquitita. Bailar en una apertura del Carnaval es un sueño para mí, pero todos han sido especiales.