La segunda fase del Concurso de Murgas Adultas toma Santa Catalina este martes: horario y orden de actuación

El Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 continúa este martes 3 de febrero, a partir de las 21:00 horas, con la celebración de la segunda fase del certamen en el Parque de Santa Catalina, epicentro del Carnaval capitalino dedicado este año a la alegoría «Las Vegas».

Cinco nuevas murgas subirán al escenario para buscar un puesto en la gran final del sábado 7 de febrero, en una noche marcada por la crítica social, el humor y el ingenio que caracterizan a este concurso histórico.

Orden de actuación de la segunda fase de murgas

La segunda jornada del certamen contará con el siguiente orden de actuación, establecido tras el sorteo celebrado el pasado 20 de diciembre:

Majaderos

Las Quisquillosas

Los Twitty’s

Las Despistadas

Los Chancletas

Cada una de las agrupaciones presentará sus temas ante el público y el jurado, afinando letras y puestas en escena que convierten a las murgas en un altavoz satírico de la actualidad social y política del último año.

Un certamen clave del Carnaval capitalino

Con una trayectoria que se remonta a 1977, el concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los eventos más emblemáticos de las fiestas, congregando a miles de aficionados tanto en el recinto como a través de las retransmisiones en directo.

La edición de 2026 se estructura en cuatro fases previas, que se desarrollan entre el lunes 2 y el jueves 5 de febrero, antes de la gran final, en la que competirán las murgas mejor valoradas por el jurado.

Dónde seguir en directo la segunda fase de murgas

La segunda fase del Concurso de Murgas Adultas podrá seguirse en directo a través de RTVC, así como mediante el seguimiento en tiempo real de LA PROVINCIA / DLP, con la narración de las actuaciones y los momentos más destacados de la noche.