Las murgas parten la tarta del 50 cumpleaños del Carnaval en una noche de altibajos

Altibajos en la segunda fase del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que pueden revivir aquí en directo. Los Majaderos abrieron una cita en la que brillaron convertidos en Cristóbal Colón. Los Twitty's se atrevieron a partir la tarta del 50 cumpleaños de las carnestolendas, invitando además al histórico director de Los Nietos de Kika, Orlando Jiménez. Dos grupos de La Isleta, las Despistadas y Los Chancletas, cerraron la noche con nota, sin fuegos artificiales pero haciendo mover a quienes esperaron hasta las 12 de la noche al pie del cañón. Eso sí, el nombre de Inma Medina, dimitida el pasado noviembre, volvió a relucir tras dejar la fiesta después de 10 años.

La noche estuvo conducida una vez más por Baby Solano en solitario, cada vez con más soltura. Además, en esta ocasión contaron con teloneros. Con la temática 'Con magia ritmo y alegría, llegan los hechiceros a este carnaval de fantasía', Los Chachitos lograron alzarse con el segundo premio de interpretación en el concurso de murgas infantiles que tuvo lugar el pasado 24 de febrero. Los de Ciudad Alta fueron los encargados de abrir la segunda fase del certamen adulto como agrupación invitada. Dedicaron su actuación a la cantera e interpretaron el tema 'Aunque no tenga mucha experiencia, ya sé que la vida es una competencia'.

Majaderos

Desde Escaleritas, los Majaderos llegaron como Cristóbal Colón dispuestos a conquistar el parque Santa Catalina. En su tercer año en el concurso, los de Nathanael Díaz lucieron la fantasía 'De las carabelas a Las Vegas Majaderos llegó al carnaval y encontró más trabas que mares por cruzar'. La mayoría iban de conquistadores, aunque desentonaban los que iban de marineritos. Costaron entrar, pero lograron lucirse con creces en sus dos temas.

Nathanael Díaz, director de la murga los Majaderos. / Eros Santana / Sociedad de Promoción

En su primer tema, 'Cristóbal Colón', remontaron en el arranque. La reina Isabel la Católica prometió contratarles, eso sí con un 2% de comisión. Críticas al estado del Guiniguada y en especial al proyecto de paseo y también al estado en el que está la carabela de La Niña tras el incendio de hace dos años. Rajazos a los empresarios, a la clase política, porque "aquí donde manda patrón, no manda marinero". Mención a la dimitida Inma Medina y peloteo a su sustituto, Héctor Alemán. Buenos cambios de ritmo y de voces. Logran levantar al público con adivinanzas.

Pullita por la basura en los barrios y a la turistificación de las islas. Una premisa que daría pie a su segundo tema, El imán de mi nevera. Tras intentar venderle unos souvenirs a un guiri, aparecieron todos convertidos en imanes. Retahíla de críticas bien hiladas, especialmente hacia el colapso de la sanidad pública o la falta de policías, para dirigirse hacia una interpretación murguera del 'Gran Canaria' de Los Gofiones. Canto por todo lo alto a problemas de todas las islas a modo de protesta por un turismo sostenible, fueron de más a más y funcionó.

La murga femenina del Norte pisó Santa Catalina en modo tarotista con la fantasía 'Entre purpurina y colorido, aparecen las hechiceras del tarot'. Las de Ariadna Martín lucían disfraces de gitana con sus 59 componentes, provenientes principalmente de Guía y Gáldar. Este ha sido su segundo año en el concurso; suplieron la ausencia de Los Chismosos de Guía tras retirarse este año del concurso.

En su primer tema, 'Camarero…un café… ¡Por favor!', la primera murga femenina de la noche cubrió el expediente con retahílas críticas. Mete todo tipo de temáticas. A continuación, montaron el 'Casino Caranavalé', un segundo intento en el que montaron un casino en mitad del escenario con tragaperras y mesa de crupier. Hicieron lo que pudieron, no mucho mejor, y salvaron los muebles en la despedida.

Los Twitty’s

Con 80 componentes y desde Cinco Continentes, Los Twitty's irrumpieron en el hotel de Las Vegas del parque Santa Catalina en modo esquiador. Lograron levantar al parque. Los de Armando Talavera iban sencillos, pero con mucha energía, luciendo una fantasía de nombre kilométrico: 'Desde Cinco Continentes y esquiando cada rincón de Las Palmas de Gran Canaria, llegan Los Twitty,s para convertir el frío en calor, el hielo en purpurina y Santa Catalina, en el corazón de un carnaval imposible de congelar'.

Comenzaron así a dar '50 razones' para seguir sobre los escenarios. En la número ocho, denunciar los años que lleva cerrado el Museo Néstor. Pullitas a Isabel Díaz Ayuso por cuestionar las 14 semanas permitidas para abortar, Donald Trump y sus aranceles del 15%, los 20.000 niños asesinados en Gaza... desplegaron la bandera de Palestina. Empezaron con buen ritmo e hilando las temáticas con acierto e ingenio, aunque se fueran diluyendo. Culminaron con un homenaje a Orlando Jiménez, de Los Nietos de Kika y pregonero en 2025, y con una tarta por los 50 años del Carnaval.

En 'Esta canción es un pelotazo', los murgueros en peso se convirtieron en todo tipo de pelotas. Soltaron un batiburrillo de críticas, entre las que destacó la brecha digital de los mayores o el pique insular futbolero y murguero. Intentaron interactuar con el público repartiendo grandes pelotas entre la grada. Enfilaron el cierre de este segundo tema con un homenaje a la señora de las pelotas de Las Canteras, fallecida en 2020 y un canto que invitaba a la vida. Cumplieron el expediente.

Despistadas llegaron a Santa Catalina dispuesta a revalidar al menos el primer premio de vestuario. Con la fantasía 'Welcome to Las Vegas' montaron una entrada a lo película de 'El Gran Showman', con un disfraz llamativo, currado, lleno de detalles y evocando a la ciudad del juego, la alegoría de estas carnestolendas. Las 70 componentes, desde La Isleta, derrocharon energía.

En su primer tema, las de Fefi Betancor se transformaron en inspectoras porque, 'Cuidadito con ir de ilegal que las inspectoras no pueden escapar'. Con buen uso de los pitos -de las pocas de la noche que lo hicieron-, y de blanco y negro, abogaron por la mejora en los comedores escolares, criticaron a los empresarios explotadores y la precariedad laboral. Se les escucha con fuerza contra el maltrato animal. Denuncian los problemas de la sanidad, especialmente en las islas no capitalinas. Van al compás de la percusión, sacan nota.

Y tras quedarse a gusto, eso mismo diría Fefi Betancor, las isleteras arrancaron su segundo tema prometiendo hacer disfrutar. ¿El título? 'Ya está bien de criticar vamos con las dj guanches a perrear'. Las murgueras se convirtieron en unas juerguistas que salieron de fiesta. Juegos de voces y de ritmos, de flamenco a perreo. Final por todo lo alto en un canto por la igualdad y solidaridad con las mujeres silenciadas de Afganistán.

De La Isleta a La Isleta, Los Chancletas irrumpieron en el Santa Catalina a eso de las doce de la noche. La murga más veterana del concurso -son ya 46 años a sus espaldas- irrumpió con la fantasía 'Somos murgueros con el alma de cantantes callejero'. Con un total de 97 componentes, los de Toni Brito se lucieron en una entrada con fuerza que hizo levantar a quien resistió hasta esa hora -¿Qué aficionado murguero no se sabe ya el pasacalles de Chancletas?-.

En 'La historia de mi vida', lanzaron todo tipo de críticas encadenadas. Lo hacen con voces potentes y armonizadas, se nota la mano de Josito tras su salida de los Nietos de Sary Mánchez. Denunciaron la banalidad de las redes sociales y el culto al cuerpo y se pusieron el fachaleco para criticar a la ultraderecha y el desprecio al migrante. Enfilaron invitando a dejar atrás las peleas e hilando todo tipo de denuncias -de la homofobia al racismo- para acabar por todo lo alto. Ausencia de pitos y ecos de chirigota.

Y entonces, Ironman irrumpió en el que sería el último tema de la noche. "Más fuerta que el Trota de comer gofio escaldao' y más rápido que Jesé", los de Toni Brito se montaron un triatlón a ritmo de Bad Bunny -quien ha hecho historia en los Grammy estos días-. Y ahora sí, sacaron los pitos, entre oleajes y porque "un caliente es valiente y poderoso" [pongan el ritmo de 'Esa Diva' de Melody]. Y de la natación a la bici estática, tocaba buscar en un puerto de montaña, cerca del Bentayga, "vive nuestro amigo". El tema se hace largo, pero cerraron con fuerza.