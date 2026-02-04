Dayanara Rodríguez, candidata a Reina: "El Carnaval para mí no es una fiesta, es un sentimiento y se hereda"

Dayanara Rodríguez lucirá la fantasía ‘A mí la guardia!’ de Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero con el patrocinio de Autobares y Atracciones de feria Edrey & Daido.

¿Qué le motivó a presentarse a candidata a Reina del Carnaval?

Llevo toda la vida en el Carnaval desde el año 2004 gracias a mi tía y crecí en un ambiente donde todo lo que me rodeaba eran plumas y lentejuelas. Crecí viendo a mi tía bailar en comparsas y ya en el año 2008 empecé a llorarle porque yo también quería bailar. Empecé como bandera de la comparsa Jaguaribe, luego pasé a la bandera de la comparsa infantil Kisamba y en el 2010 debuté como componente de esa misma comparsa.

¿Cómo se sintió su tía cuando le anunció que sería candidata a Reina?

Es cumplir el sueño de las dos porque yo he crecido viviendo esto y ella sabe que es el sueño de mi vida. Por lo tanto, que yo cumpla este sueño es estar cumpliéndolo con ella y con todas las personas que también forman parte de nuestro Carnaval y que ya no están.

Dayanara Rodríguez, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

¿Y cuando veía la gala de la Reina de pequeña qué le transmitía?

Yo desde muy chiquitita siempre veía la gala de la Reina, incluso participé en un casting en el año 2010 en el Centro Comercial El Muelle, de Willy Díaz, y quedé primera dama. Era como un sueño que tuve pendiente. Yo a mis padres siempre les decía que quería ser la Reina del Carnaval pero nunca se me daba la oportunidad. Hasta el día de hoy, que gracias a Dios un 17 de agosto de 2025, mis diseñadores Dani e Isidro me transmitieron, en una encerrona que me hicieron, que era su candidata.

¿Qué nos puedes contar de la fantasía?

No se puede contar mucho en realidad, pero va a ser una jugada muy bonita. Es una pista que doy. Al final estos años el Carnaval se ha visto dividido en muchos problemas. Por lo tanto, mi fantasía también da un poco a entender que yo llego en son de unidad y de paz para intentar evitar todos esos problemas y fijarnos más bien en las personas que amamos el Carnaval y que estamos ahí año tras año dándolo todo y disfrutando.

¿Qué mensaje tiene para los vecinos que se quejan de los ruidos y no quieren que se celebre la fiesta cerca de sus casas?

El Carnaval es de todos, es de la calle. Si quitamos el Carnaval de la calle, quitamos la fiesta del pueblo. Si no nos paramos a disfrutar un poquito más nos vamos a cargar algo que es tradición, cultura y raíz. Les diría que abrieran un poquito más su mente y que dejaran disfrutar más. Porque cuando empezamos a conectar y a disfrutar de la fiesta los problemas van desapareciendo.

Y para usted, ¿qué significa el Carnaval personalmente?

Para mí el Carnaval significa cambio, evolución. A mí, Santa Catalina me ha visto crecer porque empecé con tres añitos y hasta el día de hoy que tengo 22. Por eso para mí es crecimiento, es evolución, es amor, es pasión porque solo un verdadero carnavalero entendería lo que significa este sentimiento llamado Carnaval. Para mí el Carnaval no es una fiesta, es un sentimiento y se hereda. Yo lo heredé de mi tía y es algo que amo y que amaré hasta el día que me muera.

¿Por qué cree que el público debería votarle?

Mi fantasía es algo muy innovador, que no se ha visto nunca. Y yo sinceramente soy carnavalera de nacimiento. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, que una niña que se quiera presentar a Reina del Carnaval, desde mi punto de vista, tiene que tener un vínculo con el Carnaval o lo tiene que amar.

Es usted Miss 2026...

Concursé el año pasado en RNB [Reinado Nacional de Belleza] de España representando a Las Palmas y quedé en el top siete del concurso. De ahí me dieron la oportunidad de representar a España a nivel internacional en el Reinado Internacional del Café. Yo lógicamente no dudé, les dije que sí y me fui a Colombia y la experiencia fue increíble.

¿En qué se diferencia un certamen de belleza y una gala de la Reina?

No tienen nada que ver. En un certamen de belleza te valoran por tu personalidad, por tu físico, por un proyecto social, por pasarela, oratoria, y estudios. En una gala de la reina se valora el diseño y la interpretación de la candidata. Un concurso de belleza yo te diría que es mucho más duro que la preparación para la gala de la Reina, porque al final es tirar de un carro pero en un concurso de belleza te tienes que preparar mucho a nivel mental para soportar tacones semanas y semanas.