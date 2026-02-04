Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: tercera fase del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Legañosas, Traviesas, Golisnionas y Los Serenquenquenes son las cuatro murgas de la tercera fase del Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Directo: tercera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval Las Palmas de Gran Canaria / RTVC

Héctor Rosales

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

El Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026celebra este miércoles 4 de febrero su tercera fase. A partir de las 21.00 irán subiendo al escenario del Parque Santa Catalina para cantar durante media hora otras cuatro de las 19 murgas que actúan en las cuatro fases de este año. Ellas son Legañosas, Traviesas, Golisnionas Los Serenquenquenes. Lucharán por un puesto en la Final, que se disputará entre las ocho mejores murgas de las cuatro fases que hay este año, una de las novedades del concurso en esta edición. La Final se celebra, de acuerdo con el programa del Carnaval, el sábado 7 de febrero. Si eres murguero a rabiar y quieres saber todo sobre el certamen desde aquí puedes revivir la retransmisión de la segunda fase.

